Fabrizio Moro in concerto a Napoli: info e scaletta

È arrivato il momento della tappa campana del tour di Fabrizio Moro, in programma in questi mesi nei teatri delle principali città d’Italia. L’appuntamento a Napoli è in programma per mercoledì 4 dicembre. Nel corso della serata, il cantante romano farà ascoltare ai suoi fan le canzoni estratte da “Figli di nessuno”, il suo ultimo disco di inediti. Di seguito tutte le informazioni relative all’orario di inizio del concerto, la probabile scaletta e i costi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati alla serata di mercoledì 4 dicembre.

Fabrizio Moro in concerto a Napoli: le info

L’inizio del concerto di Fabrizio Moro al teatro Augusteo di Napoli, mercoledì 4 dicembre, è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati sono ancora in vendita i biglietti a partire da 35 euro, prezzo relativo a un posto nella galleria, poltroncine laterali. A 40 euro, invece, sono disponibili i tagliandi per la galleria, poltroncine; ancora, a 45 euro per la poltrona; infine, a 50 euro per la poltronissima. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi dei diritti di prevendita. Il teatro Augusteo si trova al civico 263 di piazzetta Duca d’Aosta, a Napoli. A salire sul palco insieme a Fabrizio nel corso della serata saranno Claudio Junior Bielli al pianoforte, alle tastiere e alle programmazioni, Roberto Maccaroni alla chitarra e ai cori, Danilo Molinari alla chitarra, Alessandro Inolti alla batteria e Andrea Ra al basso e ai cori.

Fabrizio Moro in concerto a Napoli: la probabile scaletta

I brani estratti dal recente disco di inediti, “Figli di nessuno”, e i brani più apprezzati e conosciuti della sua carriera: saranno queste le due “stelle polari” intorno a cui ruoterà il concerto di Fabrizio Moro in programma a Napoli. Ci saranno, quindi, la title-track dell’album e poi le canzoni “Ho bisogno di credere”, “Filo d’erba” (il pezzo che Moro ha scritto pensando a suo figlio Libero), “Per me” e “Quasi”. A rappresentare il repertorio storico del cantante della Capitale saranno invece canzoni come “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Non mi avete fatto niente” (il brano portato al successo insieme a Ermal Meta e vincitore del Festival di Sanremo) e “Portami via”. Di seguito, la probabile scaletta del concerto che Fabrizio Moro terrà mercoledì 4 dicembre al teatro Augusteo di Napoli. Scaletta stilata sulla base di quelle che sono già state presentate nel corso dei concerti del tour teatrale che finora sono andati in scena. Non è escluso però che l’artista decida di apportare delle modifiche al repertorio nel corso della serata.