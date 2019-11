Mika in concerto a Montichiari: info e scaletta

Il “Revelation tour” di Mika sta continuando nei palasport di tutta Italia per presentare al pubblico il nuovo album “My Name Is Michael Holbrook”. Tra i prossimi appuntamenti in calendario c’è la tappa al PalaGeorge di Montichiari, in provincia di Brescia, dove il cantante si esibirà nella serata di sabato 30 novembre. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e la possibili scaletta del live.

Mika a Montichiari (Brescia): tutte le info sul concerto

Il “Revelation tour” di Mika è partito ufficialmente lo scorso 10 novembre da Londra e farà tappa in moltissime città europee. Le date italiane sono in programma negli ultimi giorni di questo novembre, dopodiché l’artista prederà il volo per Francia, Belgio e Lussemburgo, per poi tornare nel nostro bel paese a inizio febbraio 2020. Tra i prossimi concerti italiani in calendario c’è l’appuntamento di sabato 30 novembre al PalaGeorge di Montichiari (Brescia). L’orario d’apertura delle porte è previsto per le 19:00, alle ore 20:30 ci sarà l’opening act di Birthh, mentre Mika salirà sul palco alle ore 21:30. I biglietti per assistere allo show sono ancora disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, anche se alcuni settori hanno già registrato il tutto esaurito (tribuna numerata e tribuna numerata visibilità laterale). I prezzi per i posti ancora disponibili sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): posto unico 46 euro e tribuna gold numerata 69 euro. Per i soci del programma Cartafreccia di Trenitalia è stata riservata un’esclusiva promozione: con l’offerta Revelation Train si avrà diritto all’acquisto di fino a due biglietti per i concerti del Revelation Tour di Mika ad un prezzo speciale di 34,50 euro (posto unico, d.p. inclusi). I biglietti, in quanto soggetti alla nuova normativa, sono nominali. Il PalaGeorge si trova in Via Giovanni Falcone 24 a Montichiari (BS), facilmente raggiungibile anche in metro e bus (fermata Palasport, linee 15, 16, 10, 17).

La possibile scaletta del concerto

Mika sta presentando live al pubblico il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook”, uscito il 4 ottobre 2019 per Polydor / Universal Music. Pertanto, per tutti i concerti del “Revelation tour”, in scaletta saranno sicuramente presenti molti brani contenuti nel disco, tra cui i singoli “Ice Cream”, “Tiny Love”, “Sanremo”, “Dear Jealousy”, “Tomorrow” e tanti altri. Non mancherà ampio spazio anche per i grandi successi di Mika, hit tutte da cantare come “Relax (Take It Easy)”, “Happy Ending”, “Love Today”, “We Are Golden” e “Grace Kelly”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dal cantante durante le precedenti date del “Revelation tour”; ricordiamo che le canzoni presentate al concerto di Montichiari potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.