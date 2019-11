Mahmood: nel 2020 un concerto a Milano e il tour europeo

Sull’onda del grande successo ottenuto in questo 2019, dalla vittoria al Festival di Sanremo ai riconoscimenti internazionali, Mahmood ha annunciato il suo tour europeo 2020. Tra aprile e maggio del prossimo anno la star di “Soldi” farà tappa nei club di metropoli e capitali d’Europa, partendo dall’Italia con un’unica data nella sua città natale, Milano. Ecco tutte le date già annunciate per la tournée 2020.

Il successo internazionale di Mahmood e le date del tour europeo 2020

A partire dalla vittoria al Festival di Sanremo 2019, la musica di Mahmood ha riscosso un grande successo ben oltre i confini italiani. Con il suo fortunato singolo “Soldi” l’artista ha conquistato il secondo posto all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, come rappresentante dell’Italia: il miglior risultato del nostro Paese dal 2011. Il brano ha subito raggiunto posizioni altissime anche nella Top100 Global di Spotify, registrando l’entrata più alta di sempre di un artista italiano nella Top50 Global (alla posizione numero 40 in data 10 febbraio). Persino il New York Times gli ha dedicato un articolo, con un’interessante riflessione sui nuovi punti di vista di cui necessita la musica del nostro Paese. Recentemente, Mahmood ha vinto anche il premio come Best Italian Act agli MTV EMA 2019. Il successo internazionale è stato confermato con l’Europa Good Vibes, il tour autunnale che proprio in questi mesi ha portato il cantante nelle città più importanti del vecchio continente. Al pubblico non è bastato, e quindi ecco arrivare l’annuncio del nuovo tour europeo 2020, che partirà il 14 aprile dall’Italia con un’unica data in programma all’Alcatraz di Milano. Tra le tappe in calendario troviamo Anversa, Parigi, Amsterdam, Londra, Murcia, Madrid, Monaco, Stoccarda, Colonia, Amburgo, Losanna e Zurigo. I concerti si terranno nei mesi di aprile e maggio 2020, ecco tutte le date già annunciate:

14 aprile Milano, Alcatraz

15 aprile Anversa, De Roma

19 aprile Parigi, Bataclan

20 aprile Amsterdam, Melkweg

21 aprile Londra, 02 Shepherd's Bush Empire

25 aprile Murcia, Sala Rem

27 aprile Madrid, Sala But

3 maggio Monaco, Technikum

4 maggio Stoccarda, Wizemann

7 maggio Colonia, Gloria

10 maggio Amburgo, Mojo

15 maggio Losanna, Les Docks

16 maggio Zurigo, Komplex 457

Dove acquistare i biglietti per il tour europeo 2020 di Mahmood

I biglietti per la data milanese sono già disponibili online su circuito Ticketone (e lo saranno anche nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di venerdì 6 dicembre) al prezzo di 32 euro (diritti di prevendita inclusi). Disponibile anche il Gold Pack Early Entry al prezzo di 60 euro (d.p. inclusi), che include: un biglietto parterre in piedi, entrata anticipata e staff dedicato in loco, partecipazione al soundcheck, un pass memorabilia e cordino da collezione. Per ora non sono ancora state aperte le prevendite di tutte le altre date europee. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti vi invitiamo a consultare il sito di Friends & Partners, organizzatori del tour, o i social di Mahmood. Il suo sarà sicuramente un concerto da non perdere.