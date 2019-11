Vinicio Capossela in concerto a Firenze: info e scaletta

Arriva a Firenze il tour di Vinicio Capossela, che si esibirà venerdì 29 novembre al Teatro Verdi. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone ma non in tutti i settori: esauriti Primo e Sesto settore numerato, resto tagliandi in Secondo settore (57,50 euro), Terzo settore (48,30 euro), Quarto settore (40,25 euro) e Quinto settore (34,50 euro). Un successo enorme quello sta riscuotendo il nuovo spettacolo dell’artista emiliano, pensato appositamente per i teatri. Capossela proporrà dal vivo un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi. Alle creature che popolano l’ultimo album del cantautore si uniranno come in una danza i personaggi e le storie di alcuni dei suoi grandi successi in un intreccio che darà vita a un viaggio nel nostro presente, nelle fratture e nelle malattie del nostro mondo alla ricerca di possibili cure. Ad accompagnare Capossela sul palco ci saranno: Alessandro Asso Stefana (chitarre), Niccolò Fornabaio (batteria), Andrea La Macchia (contrabbasso), Raffaele Tiseo (violino) e Giovannangelo De Gennaro (aulofoni). Orario di inizio previsto per le 21.

Il tour di Vinicio Capossela

Con “ Ballate per uomini e bestie Tour ” Capossela toccherà i grandi teatri italiani fino alla fine dell’anno, dopo il buon successo riscosso in estate con “Atti Unici”. Di seguito, tutte le date di Capossela al momento in un programma che si è andato arricchendo strada facendo e che si chiuderà, poco prima di Capodanno, con due eventi nella sua Reggio Emilia:

Venerdì 29 novembre – Firenze, Teatro Verdi

Lunedì 2 dicembre – Palermo, Teatro Massimo

Martedì 3 dicembre – Catania, Teatro Metropolitan

Giovedì 5 dicembre – Cosenza, Teatro Alfonso Rendano

Sabato 7 dicembre – Pescara, Teatro Massimo

Domenica 8 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

Lunedì 9 dicembre – Perugia, Teatro Morlacchi

Domenica 15 dicembre – Venezia, Teatro La Fenice

Venerdì 27 dicembre – Reggio Emilia, Fuori Orario

Sabato 28 dicembre – Reggio Emilia, Fuori Orario

La possibile scaletta

Quando si ha a che fare con un artista come Capossela ogni concerto è una esperienza unica. Onde per cui è difficile anche solo ipotizzare qualche potrebbe essere la scaletta che deciderà di suonare davanti al pubblico di Bergamo. Di sicuro ci saranno i suoi grandi successi e le canzoni tratte dal suo ultimo, acclamatissimo album “ Ballate per uomini e bestie ”, vincitore della Targa Tenco 2019 come album dell’anno, riconoscimento che ha ritirato lo scorso 17 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Un disco nel quale Capossela sceglie la forma della ballata come occasione di pratica metrica e di svincolamento dalla sintesi. La ballata prende il caos delle parole in libertà, l’esperienza liquida del divenire, le riduce a storia e le compone nel fluire di strofe. Tra i quattordici brani che compongono l’album non mancano poi canzoni ispirate alla grande letteratura, da testi medievali alle opere di poeti amati come Oscar Wilde e John Keats. Per farsi un’idea, ecco la setlist eseguita nel corso del concerto dello scorso 26 ottobre al Teatro Openjobmetis di Varese: