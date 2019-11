Siete pronti per immergervi nella magia di “ Frozen 2 - Il segreto di Arendelle ”? La pellicola Walt Disney ha finalmente debuttato sul mercato italiano, scopriamo insieme il testo del brano “ Io Preferisco le Renne (Nuova Versione)” .

di Matteo Rossini

La magia incantata di “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle” è arrivata nei cinema italiani. Il sequel della pellicola dei record si prepara a conquistare il pubblico del Bel paese grazie alle nuove avventure di Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf (qui potete trovare tutte le foto più belle dei personaggi).

Io Preferisco le Renne (Nuova Versione): la canzone

“Io Preferisco le Renne (Nuova Versione)” è uno dei brani contenuti all’interno della pellicola che vede protagoniste Elsa e Anna, doppiate rispettivamente da Serena Autieri (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) e Serena Rossi.

La canzone, intitolata “Reindeer(s) Are Better Than People (Cont.)” nella versione statunitense, è interpretata da Paolo De Santis che prosegue la storia racchiusa nel brano contenuto nel primo titolo raccontando le emozioni provate da Kristoff all’interno di “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle”.

Il film presenta numerose canzoni che hanno già fatto breccia nel cuore del pubblico, tra queste troviamo sicuramente “Nell’ignoto”, cantata anche da Giuliano Sangiorgi che ha portato una ventata di rock al brano “Into The Unknown” dei Panic! At The Disco.

Io Preferisco le Renne (Nuova Versione): il testo

Tu sai capire che provo, Sven

Ma io non so farlo.

È forte davvero!

È un amore sincero!

Il cuore Kristoff, devi ascoltarlo