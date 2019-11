Antonello Venditti in concerto a Milano: info e scaletta

L’appuntamento è per sabato 30 novembre: giorno in cui Antonello Venditti terrà il suo primo concerto in programma nei palazzetti dello sport. Questa sorta di “data zero” è in programma al Forum di Assago, alle porte di Milano. Di seguito, tutte le informazioni relative al concerto: l’orario di inizio, la probabile scaletta della serata e i prezzi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati all’appuntamento dal vivo.

Antonello Venditti in concerto a Milano: le info

L’orario del concerto di Antonello Venditti al Forum di Assago è in programma alle 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati sono in vendita i biglietti a partire da 30 euro, prezzo relativo a un posto nel secondo anello con visibilità laterale limitata. I prezzi dei biglietti del concerto di Antonello Venditti a Milano:

Secondo anello con visibilità laterale limitata a 30 euro

Secondo anello numerato a 35 euro

Secondo anello centrale numerato a 45 euro

Primo anello con visibilità laterale limitata a 49 euro

Primo anello numerato secondo settore a 49 euro

Platea C a 65 euro

Primo anello numerato secondo settore a 65 euro

Tribuna parterre secondo settore a 65 euro

Primo anello numerato tribuna gold a 69 euro

Tribuna parterre primo settore a 75 euro

Platea B a 75 euro

Tutti i prezzi dei biglietti comprendono i costi dei diritti di prevendita. Il Mediolanum Forum si trova al civico 6 di via Di Vittorio ad Assago, alle porte di Milano. Il palasport è raggiungibile con la propria auto, posteggiando nei parcheggi a pagamento limitrofi alla struttura. In alternativa, è possibile arrivarci con i mezzi di trasporto pubblico: con la metropolitana, linea verde, scendendo alla fermata Assago Milanofiori Forum.

Antonello Venditti in concerto a Milano: la scaletta

Il concerto di Antonello Venditti al Forum di Assago sarà ancora dedicato al celebre disco “Sotto il segno dei pesci”, per festeggiarne i 40 anni dalla sua pubblicazione. Il disco sarà eseguito nella sua totalità, con le canzoni dell’album che saranno alternate ad altri tra i brani più celebri e apprezzati del repertorio del cantante romano. Non è escluso che l’artista romano decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. Di seguito, la probabile scaletta del concerto di Antonello Venditti al Forum di Assago: