Marco Mengoni in concerto a Catania: info e scaletta

L’appuntamento era in programma al Pal’Art Hotel di Acireale, quindi spostato direttamente a Catania. È triplo l’appuntamento nella città siciliana con la musica di Marco Mengoni: giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 novembre, con gli ultimi tre concerti del tour che ha condotto l’artista laziale nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Tre show nel corso dei quali il cantante farà ascoltare ai suoi fan siciliani i brani estratti da “Atlantico”, il suo ultimo album di inediti. I brani del disco saranno alternati alle canzoni più belle e conosciute appartenenti alla sua discografia. Di seguito, le informazioni per assistere ai tre concerti: orario di inizio, probabile scaletta delle serate e prezzi dei biglietti ancora in vendita.

Marco Mengoni in concerto a Catania: le info

L’inizio dei tre concerti di Marco Mengoni, giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 novembre al Palacatania di Catania, è in programma per le 21. È ancora possibile acquistare i biglietti per le tre serate, sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati. Per i concerti di giovedì 28 e venerdì 29 si trovano i soli biglietti per il parterre in piedi, in vendita a 41.40 euro. Quanto alla serata di sabato 30, sono esauriti i tagliandi per il parterre in piedi, essendo ancora disponibili quelli per la tribuna centrale numerata a 52.90 euro e per la tribuna numerata a 48.30 euro. Tutti i prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita. Il Palacatania si trova in corso Indipendenza.

Marco Mengoni in concerto a Catania: la probabile scaletta

La scaletta del triplo concerto di Marco Mengoni al Palacatania di Catania vedrà l’alternarsi dei brani più importanti appartenenti alla discografia del cantante laziale e i brani estratti invece dal suo ultimo disco di inediti, “Atlantico”. La scaletta ricalcherà quella già proposta nel corso del tour andato in scena in primavera nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. L’inizio del concerto sarà sulle note di uno dei singoli più famosi che sono stati estratti dal disco, “Muhammad Ali”, mentre la canzone conclusiva sarà “Hola (I Say)”, brano che Mengoni ha inciso insieme al cantautore britannico Tom Walker. Nel corso del concerto saranno poi proposte una serie di canzoni molto conosciute appartenenti al repertorio di Marco Mengoni, come “Voglio”, “Ti ho voluto bene veramente”, “In un giorno qualunque”, “Sai che”, “Parole in circolo”, “Guerriero”, “Esseri umani”, “Credimi ancora”, “Io ti aspetto” e “L’essenziale”. Non è escluso che il cantante decida di apportare delle modifiche alla scaletta. La probabile scaletta del triplo concerto di Marco Mengoni, giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 novembre al Palacatania di Catania: