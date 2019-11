E' stata consacrata da Jay-Z. Hannah Williams, la regina del soul britannico, sarà in concerto in Italia questa settimana insieme alla sua band The Affirmations per tre appuntamenti: giovedì 28 novembre allo Spazio211 di Torino, venerdì 29 novembre al Locomotiv Club di Bologna e sabato 30 novembre al Biko di Milano.



I biglietti per queste date sono disponibili sui circuiti Mailticket, Boxerticket, Ticketone e in cassa la sera del concerto; per accedere al concerto bolognese sarà necessaria la tessera AICS, per quello milanese la tessera ARCI.



L’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album, 50 Foot Woman (Record Kicks, 2019), pubblicato lo scorso 18 ottobre. Questo disco è stato prodotto da Shawn Lee, musicista, produttore e polistrumentista americano che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Amy Winehouse, Lana Del Rey e Alicia Keys; registrato interamente in analogico agli Ata Studios di Leeds, tra atmosfere vintage soul, gospel e funk, l’album segna la maturità artistica del progetto catturando in maniera esemplare tutta la carica esplosiva della band. Forse non a caso Hannah, parlando del disco, afferma: "Non sono mai stata così orgogliosa di qualcosa in tutta la mia carriera come per questo album". Nel 2016, Late Nights & Heartbreak, title track del penultimo album di Hannah Williams & The Affirmations, è stata campionata da Jay-Z per 4:44, traccia che dà il titolo all’album del rapper statunitense, catapultando Hannah Williams sotto i riflettori di mezzo mondo. Un giorno Hannah risponde al telefono e dall’altra parte della cornetta c’è Jay-Z in persona: il suo album è finito nelle mani del produttore del rapper mentre cercava materiale su cui lavorare e da quel momento per Hannah niente è stato più come prima. Arrivano una candidatura ai Grammy Awards nella categoria Song of the Year e un tour mondiale senza sosta che vede la cantante e la sua band protagonisti, dal Blue Note di Tokyo, al Summer Stage Central Park di New York City, passando per il Toronto Jazz Festival e l’Eurosonic.