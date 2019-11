Francesco Renga in concerto a Marsala: info e scaletta

Si chiude in Sicilia la prima parte del lunghissimo “L’altra metà Tour 2019-2020” di Francesco Renga che proseguirà in Svizzera

Ultima data italiana, prima di una fugace apparizione in Svizzera, per la prima parte del nuovo tour di Francesco Renga, che giovedì 28 novembre sarà sul palco del Teatro Impero di Marsala. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone, anche se non in tutti i settori: esauriti i tagliandi in Tribuna e III settore Platea, ne restano in II settore Platea (57,50 euro) e I settore Platea (69 euro). Il concerto inizierà alle ore 21.

Un tour infinito

È partito l’8 ottobre da Cascina (PI) e andrà avanti a ritmi serratissimi fino all’inizio del nuovo anno, con pure alcune date oltre confine, “L’altra metà Tour 2019-2020”. Oltre 50 date in un paio di mesi abbondanti, con un paio di escursioni anche oltre confine: roba da record. Dopo le date siciliane di Catania e Marsala, Renga espatrierà portando per la prima volta il tour oltreconfine con due concerti in Svizzera, a Lugano e Berna. Il cantante friulano tornerà a varcare i confini italici a maggio con tre live a Bruxelles, Parigi e Londra. Di seguito tutte le date ancora in programma:

Giovedì 28 novembre – Marsala (TP), Teatro Impero

Domenica 1 dicembre – Lugano, Palazzo dei Congressi

Lunedì 2 dicembre – Berna, Theater National

Martedì 3 dicembre – Piacenza, Teatro Politeama

Giovedì 5 dicembre – Varese, Teatro Openjobmetis

Venerdì 6 dicembre – Trento, Auditorium Santa Chiara

Sabato 7 dicembre – Mantova, Grana Padano Theatre

Lunedì 9 dicembre – Trieste, Teatro Rossetti

Martedì 10 dicembre – Bologna, Europauditorium

Giovedì 12 dicembre – Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 13 dicembre – Torino, Teatro Colosseo

Sabato 14 dicembre – Parma, Teatro Regio

Lunedì 16 dicembre – Biella, Teatro Odeon

Martedì 17 dicembre – Bologna, Europauditorium

Giovedì 19 dicembre – Reggio Emilia, Teatro Valli

Venerdì 20 dicembre – La Spezia, Teatro Civico

Domenica 22 dicembre – Sassari, Teatro Comunale

Lunedì 23 dicembre – Cagliari, Fiera

Mercoledì 13 maggio – Bruxelles, La Madeleine

Venerdì 15 maggio – Parigi, La Cigale

Sabato 16 maggio – Londra, O2 Shepherds Bush Empire

La probabile scaletta

I concerti di Francesco Renga al Teatro Augusteo saranno dedicati soprattutto alle canzoni estratte da “L’altra metà”, suo ultimo disco di inediti, che difatti sarà proposto in maniera piuttosto copiosa nel corso della serata. Ma non sarà l’ultimo album di Renga il solo protagonista del concerto, che vedrà l’alternarsi infatti di alcune tra le canzoni più celebri e apprezzate della discografia del cantante friulano. L’esibizione di Francesco Renga alterna momenti pop ad altri squisitamente rock, come nel lungo medley nella seconda metà del concerto, con alcune incursioni su generi non tipicamente tricolori. E chissà che non ci sia spazio per la prima volta dal vivo del nuovo singolo “Normale”, uscito venerdì 25 ottobre e che vede la collaborazione di Ermal Meta. Renga sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la setlist del concerto di Marsala, ecco l’elenco delle canzoni eseguite nel corso del concerto di Mestre, al Teatro Toniolo, dello scorso 19 ottobre: