Chi è Francesca Michielin

Classe 1995, Francesca Michielin è sicuramente una delle artiste più apprezzate degli ultimi anni. Cantautrice e polistrumentista, è riuscita a dare subito un segno distintivo alla sua musica. Dopo aver vinto la quinta edizione di X Factor, Francesca Michielin tornerà sul palco del talent come ospite del sesto live di X Factor 2019. La cantante presenterà il nuovo singolo “Cheyenne”, disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 15 novembre e anteprima del suo nuovo progetto discografico. La canzone nasce dalla collaborazione tra l’artista e il produttore milanese Charlie Charles ed è stata scritta da Alessandro Raina, Davide Simonetta, Mahmood e lo stesso produttore. “Cheyenne” è un brano romantico e nostalgico, con un ritmo ballabile e che strizza l’occhio ad un ritmo prettamente electro-pop. Il testo affronta la malinconia del ricordo, delle emozioni che scatenano e dall’illusione di aver vissuto qualcosa di grande. Il nuovo album di Francesca Michielin è previsto per la primavera 2020.

L'exploit dopo X Factor e gli album pubblicati

Dopo il grande successo ad X Factor, l’artista conquista subito le classifiche con il brano “Distratto”. Scritto da Elisa e Roberto Casalino, permette alla ragazza di imporsi come una delle promesse più scintillanti del panorama discografico nazionale. Sono oltre 60 mila le copie vendute, successo che viene confermato anche dall’omonimo EP di debutto. Nel 2012 arriva il primo album in studio “Sola”. Anticipato dal singolo “Riflessi di me” e con la supervisione artistica di Elisa, il progetto discografico conquista il disco d’oro. Nel 2013 Francesca Michielin collabora con Fedez nel brano “Cigno Nero”, certificato doppio disco di platino, mentre nel 2014 prende parte allo spettacolo teatrale “La ragazza con l'orecchino di perla” nel ruolo della protagonista. Nello stesso anno fa parte della colonna sonora del film “The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro” e torna a collaborare con Fedez in “Magnifico”, altro grande successo commerciale. Con “L’amore esiste” vende oltre 100 mila copie e conquista il Premio Lunezia. Nel 2015 pubblica l’album “di20” e nell’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con “Nessun grado di separazione”, brano che si piazza al secondo posto. Dopo una lunga attività live e varie collaborazioni pubblica “Vulcano” nel 2017. Il brano conquista il disco di platino ed è il primo estratto dell’album “2640”. A novembre pubblica “Non abito al mare”, scritta con Calcutta e che conquista il disco di platino.

Un 2019 ricco

L’album “2640” esce il 12 gennaio 2018 e vede la partecipazione di Calcutta, Dario Faini, Tommaso Paradiso e Cosmo. Si esibisce al MI AMI Festival di Milano ed è protagonista di una lunga attività live con il tour “2640”. Nel frattempo collabora con Carl Brave e Fabri Fibra in “Fotografia” e mette a segno un’altra hit che vende oltre 150 mila copie. Nel 2019 presenzia alla 72ª edizione del Festival di Cannes in quanto compositrice delle musiche di “A Cup of Coffee With Marilyn”, cortometraggio di Alessandra Gonnella e collabora con James Morrison nel brano “Glorious”. Con “Cheyenne” regala il primo estratto del suo nuovo album in arrivo nel 2020.