Beppe Stanco torna col singolo Fallo con Me: il VIDEO

Il nuovo brano di Beppe Stanco si intitola Fallo con Me. Segue il singolo Al primo piano, uscito quest’estate che ha portato Beppe Stanco in tantissime piazze italiane fino al Master Theater di New York, in occasione della XII ed. del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, di cui Stanco ne è il Direttore Artistico. Un artista a tutto tondo, ha prodotto questo brano praticamente suonando ogni strumento, usufruendo di una sola ed importantissima collaborazione, ovvero quella del produttore Matteo Cantaluppi (Thegrionalisti, Canova, Ex-Otago, Etc..), che ha curato il mix della canzone dandogli un carattere molto deciso ed attuale. La canzone è sicuramente un follow up del primo singolo, in cui l’artista si fermava “al primo piano”, di una storia sentimentale; In "Fallo con me" invece, già dalle prime strofe, si intravede la voglia del protagonista di rischiare, di aprirsi ad un sentimento nuovo, diverso … “Salta nel buio insieme a me, non è una prova di coraggio” “Stringi forte i denti e potremmo avere voglia di rifarlo”



Il brano, da un suono fresco e da chitarre e basso che fanno da padrone, all’interno di un groove molto accattivante, sarà accompagnato da un videoclip girato nei sobborghi di Brooklyn, diretto sempre dal regista Cesare Rascel, in cui l'artista si cimenta innanzitutto come attore, interpretando un uomo confuso da un amore, probabilmente non corrisposto, che riconosce in una bottiglia di birra, il suo unico alleato.

Così lo commenta Stanco: "Fallo Con Me, è una canzone che mi rispecchia molto come suono e come mood. Nel precedente brano ero più a nudo a livello di testo, in questo occasione invece ho messo insieme tutte le mie esperienza musicali, da musicista e da dj, e credo di aver dato, anche insieme a Matteo Cantaluppi, un sound moderno e radiofonico, con una struttura insolita ed un ritornello che sale dando sfogo a ritmica, chitarre, basso ed archi sempre in momenti diversi, come un bicchiere vuoto che si riempie e poco per volta si svuota una volta che hai bevuto tutta l’acqua che hai versato. Mi sono divertito tantissimo a girare il video a New York, specie interpretando un uomo un po brillo che canta guardando spesso in alto, probabilmente nella speranza che si affacci la sua donna, forse dal primo piano".