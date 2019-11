Mika in concerto a Roma: info e scaletta

Tutto pronto per la terza data italiana di Mika, che mercoledì 27 novembre sarà di scena al Palazzo dello sport di Roma. Nella struttura nel quartiere Eur biglietti ancora disponibili in prevendita in tutti i settori sul circuito Ticketone: si parte dai 40,25 euro di I, II e III anello laterale numerato e Anello C numerato, si sale a 46 euro con il Parterre in piedi, si passa a 57,50 euro con l’Anello B numerato e si toccano i 69 euro con l’Anello A numerato. L’artista condividerà il palco con una band di quattro musicisti che rispondo ai nomi di Timothy Van Der Kuil (chitarra), Max Taylor (basso), Wouter Van Tornnhout (batteria) e Mitchell Yoshida (pianoforte). Ad aprire il live, che anche quelli successivi di Bologna, Livorno e Milano, sarà Wrongonyou . L’orario di inizio previsto è per le 20.30.

Il “Revelation Tour”

Dopo aver pubblicato l’album “My Name Is Michael Holbrook” disponibile dal 4 ottobre, Mika è partito per il “ Revelation tour ” iniziato il 10 novembre da Londra. In Italia sono addirittura sedici le date previste, con la tappa di Torino tenuta domenica 24 novembre che ha dato inizio alla serie di concerti. Nel corso del 2020 il tour arriverà anche Oltreoceano, con tappe negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Corea. Mika ha spiegato perché è stato scelto “Revelation” come titolo del tour in partenza: «Si collega al mio percorso di ricerca identitaria e – per l’appunto – rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. È uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto”. Di seguito tutte le date italiane ancora in programma, per le quali sono in vendita i tagliandi sul circuito Ticketone:

Mercoledì 27 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

Venerdì 29 novembre – Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Sabato 30 novembre – Montichiari (BS), PalaGeorge

Lunedì 2 dicembre – Livorno, Modigliani Forum

Martedì 3 dicembre – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 1 febbraio – Padova, Kioene Arena

Domenica 2 febbraio – Bolzano, PalaOnda

Mercoledì 5 febbraio – Napoli, Teatro PalaPartenope

Venerdì 7 febbraio – Bari, PalaFlorio

Sabato 8 febbraio – Reggio Calabria, PalaCalafiore

La probabile scaletta

La scaletta prevista per il concerto di Roma dovrebbe variare solo in minima parte rispetto alle prime uscite del nuovo tour. Oltre ai grandi successi della carriera, Mika presenterà pure alcune delle canzoni presenti nell’album “My Name Is Michael Holbrook”, a cominciare dal singolo “Ice Cream”. Ci sarà spazio, come ovvio, anche per tutte le grandi hit del cantante: da “Relax (Take It Easy)” a “Grace Kelly”, passando per “Tiny Love” e “Love Today”. Per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la scaletta che l’artista presenterà a Roma, ecco la setlist del concerto dello scorso 24 novembre a Torino: