Elisa in concerto a Torino: info e scaletta

Inizia ufficialmente da Torino, dopo la data zero di Jesolo, il tour invernale nei palasport di Elisa. Lunedì 25 novembre la cantante friulana si esibirà infatti al PalaAlpitour per la prima data del “Diari aperti Live”. Biglietti ancora disponibili praticamente in tutti i settori sul circuito Ticketone: esaurito il Parterre in piedi, restano tagliandi in Secondo anello numerato (37 euro), in Primo anello frontale e curva (55 euro), in Primo anello numerato (65 euro) e in Primo anello Gold numerato (75 euro). Orario di inizio previsto per le 21.

Il cartellone del “Diari aperti Live”

È partito martedì 19 novembre con la data zero di Jesolo il nuovo tour nei palasport italiani di Elisa. Un tour che ha già subito un paio di ritocchi in corso d’opera: oltre all’aggiunta della data di Monfalcone, è infatti stato necessario spostare il concerto del 6 dicembre da Acireale a Catania a causa della chiusura del PalArt Hotel, che necessita di manutenzioni. Oltre al concerto di Elisa, sono saltati anche i live di Marco Mengoni e Coez . Nessun problema per chi ha già il biglietto: sarà comunque valido o, in alternativa, potrà essere rimborsato con le solite modalità consultando il sito di Ticketone, dove sono in vendita i tagliandi per tutti i concerti di questo ciclo. I prezzi partono da 35 euro. Questo l’elenco completo delle date del “Diari Aperti Live”, che si chiuderà il 28 dicembre con un concerto gratuito nella “sua” Monfalcone , anche se poi l’artista friulana sarà sul palco di Olbia per il concerto della sera di Capodanno:

Lunedì 25 novembre – Torino, PalaAlpitour

Mercoledì 27 novembre – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 30 novembre – Brescia, Brixia Forum

Mercoledì 4 dicembre – Bari, PalaFlorio

Venerdì 6 dicembre – Catania, PalaCatania

Lunedì 9 dicembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Giovedì 12 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Martedì 17 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Domenica 28 dicembre – Monfalcone (GO), Piazza della Repubblica

La possibile scaletta

Trattandosi di una nuova “coda” del tour legato al progetto “Diari aperti”, le canzoni che verranno eseguite da Elisa nel corso delle prossime date non dovrebbero variare molto rispetto ai live del più recente passato, passando dai grandi successi della sua ormai lunga carriera alle hit dell’ultimo album. Il 15 novembre è uscita la riedizione del suo fortunato ultimo disco, “Diari aperti (segreti svelati)”, doppio album che contiene, oltre alla versione originale dell’album come Disco 1 arricchita di altri duetti ed inediti usciti nel corso dell’ultimo anno, un Disco 2 in inglese, con le tracce di "Secret Diaries" e quelle mai pubblicate "Soul" e "Thirst" (adattamento in inglese di "Se piovesse il tuo nome"). Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrà essere la scaletta del live torinese, la setlist della data zero di Jesolo dello scorso 19 novembre: