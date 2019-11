Coez in concerto a Milano: info e scaletta

Seconda data milanese in arrivo per Coez e il suo “È sempre bello in tour”. Dopo un primo show sold out al Mediolanum Forum di Assago, il cantautore / rapper torna a Milano per un altro appuntamento nella stessa location. Il concerto si terrà nella serata di martedì 26 novembre. Di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati al live meneghino: gli orari, i biglietti, le indicazioni su come arrivare e la possibile scaletta.

Seconda data a Milano per Coez: tutte le info sul concerto

Coez è tornato in tour nei palazzetti più importanti d’Italia per presentare al pubblico il suo nuovo album “È sempre bello”, uscito il 29 marzo 2019 per Carosello Records. Il prossimo appuntamento live con la sua musica è in programma per martedì 26 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), dove Coez si esibirà per una seconda data dopo il sold out dello scorso 27 ottobre. L’apertura delle porte è prevista per le ore 19:00, mentre l’orario d’inizio del concerto è fissato alle 21:00. Per restare aggiornarti sugli orari ufficiali dello show consigliamo comunque di consultare i social di Vivo Concerti, organizzatori del tour, il giorno stesso dell’evento. I Pacchetti VIP, acquistati on line sul sito di Ticketone, potranno essere ritirati solo il giorno del concerto presso la biglietteria per il check-in entro e non oltre le 17:00. L'ingresso è previsto per le ore 18:00. Su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, sono ancora disponibili biglietti per assistere allo show. I prezzi variano in base al settore scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita esclusi): tribuna parterre anello A numerata 45 euro + d.p., primo anello tribuna gold numerata 40 euro + d.p., primo anello numerato 36 euro + d.p., secondo anello numerato 32 euro + d.p., parti parterre in piedi esauriti. Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde).

La possibile scaletta del concerto

Coez sta portando sui palchi dei palazzetti di tutta Italia le canzoni di “È sempre bello”, il suo nuovo album uscito il 29 marzo 2019 per Carosello Records. Pertanto, durante il concerto di Milano, in scaletta saranno sicuramente presenti molti brani contenuti in quest’ultimo disco, come i singoli “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”. Non mancheranno anche pezzi più “vecchi”, che hanno portato Coez al successo mainstream, canzoni come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e molte altre. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita da Coez durante il concerto dello scorso 29 settembre all’Arena di Verona; ricordiamo che le canzoni che verranno presentate a Milano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.