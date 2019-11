Dopo l'incredibile successo dello scorso anno, non può mancare il Milano Music Week Official Closing Party by Billboard Italia in collaborazione con SEAT . Questa terza edizione della MMW, infatti, si concluderà domenica 24 novembre con la festa organizzata presso lo Spirit de Milan

Il party ospiterà le esibizioni di molti nomi di punta del panorama musicale italiano: Alessandra Amoroso, Giordana Angi, Mondo Marcio, i The Kolors, i ragazzi di X Factor ancora in gara e un DJ set conclusivo di Andro dei Negramaro.

In occasione della Milano Music Week 2019, Billboard Italia realizzerà dei mini-docu monografici su Giordana Angi, Myss Keta e Willie Peyote. Si ripercorreranno insieme a loro i percorsi musicali che stanno portando avanti e si comprenderà meglio cosa li ha portati al grande successo.

Billboard sarà inoltre presente nel corso della settimana per tre importanti talk che andranno ad approfondire alcune delle tematiche più sensibili e attuali delle professionalità e dell'industria musicale.



Giovedì 21 novembre dalle 16.15 alle 17.15 Federico Durante modererà l’incontro “A&Ring today: Turbohype vs Longseller, Numbers vs Taste?” promosso da Linecheck. Sarà questa l’occasione di parlare di alcune tematiche legate alle evoluzioni che riguardando il mondo professionale dell'Artist & Repertoir, oggi più che mai al centro del dibattito e che richiedono un’attenta riflessione.

Sempre giovedì 21 novembre, alle ore 16.00, presso la Casa degli Artisti (via Tommaso da Cazzaniga), Tommaso Toma modererà “Tenera è la notte”. In occasione di questo incontro verrà presentato “Chaos Variation”, un innovativo progetto editoriale discografico tra pop e concetto. Saranno presenti Howie B e Obsolete Capitalism Sound System (Paolo Davoli, DJ Rocca), l’artista Stefano Ricci e Rizosfera (Letizia Rustichelli). L’incontro è a cura di NicoNote e Pierfrancesco Pacoda.

Venerdì 22 novembre, presso la Terrazza Martini (piazza Armando Diaz, 7), Billboard Italia presenterà “She”, il nuovo contenuto editoriale dell’hub creativo dedicato alle professioniste dell’industria musicale elettronica. Parteciperanno Silvia Danielli, Claudia Galal, Georgia Taglietti, Valerie Lynch e Niko Note.

Billboard Italia inaugura una nuova sezione multimediale, SHE, dedicata alle figure professionali occupate dalle donne nel settore della produzione musicale, della industria discografica e nel settore dell'intrattenimento.

Il primo evento SHE è questo panel dedicato alla sempre più pervasività e importanza delle donne nella scena della musica elettronica in tutta la “filiera”: dalle promoter di eventi alle DJ e producer.

Billboard Italia è arrivato nel nostro Paese due anni fa, con l’obiettivo di creare una piattaforma multimediale capace di avvicinare il mondo dell’industria discografica, delle major, degli indipendenti, delle radio e degli artisti al grande pubblico. Oggi è una grande famiglia che unisce massima competenza a semplicità di comunicazione, in cui gli artisti si sentono a casa loro.



www.billboard.it - www.instagram.com/billboarditalia - www.facebook.com/BillboardItalia/

Ancora una volta, a fianco di Billboard Italia, ci sarà SEAT, la casa automobilistica di Barcellona che ha la musica nel proprio DNA e l’ha resa centrale nella propria comunicazione. SEAT Arona accompagnerà Billboard Italia, di cui è main partner dallo scorso anno, attraverso i più importanti eventi musicali e le interviste che verranno realizzate in questa terza edizione della Milano Music Week. Tutto sarà powered by SEAT.



A portare in Italia Billboard è stata Parcle Group, media company di Milano. La sua esperienza nella realizzazione di contenuti si unisce a un'autentica passione per lo sviluppo di nuove tecnologie digitali. L'approccio data-driven di Parcle rappresenta la chiave per la pianificazione di soluzioni di advertising su misura per i bisogni di ogni specifico brand.



MILANO MUSIC WEEK, terza edizione della settimana dedicata alla musica pop e alla sua filiera curata da Luca De Gennaro a Milano dal 18 al 24 novembre 2019, è un progetto ideato e promosso da Comune di Milano, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Assomusica (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori).