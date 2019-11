Marco Mengoni in concerto a Roma: info e scaletta

Fa tappa al Palazzo dello Sport di Roma il nuovo tour di Marco Mengoni dedicato ad “Atlantico”, il più recente album di inediti dell’artista. L’appuntamento per i fan del cantante di Latina è per venerdì 22 novembre, giorno in cui il musicista salirà sul palco intervallando i brani estratti dal disco e le canzoni più famose appartenenti alla sua discografia. Di seguito, le informazioni per assistere al concerto: orario di inizio, probabile scaletta della serata e prezzi dei biglietti ancora in vendita.

Marco Mengoni in concerto a Roma: le info

L’inizio del concerto di Marco Mengoni, venerdì 22 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, è in programma pe le 21. I biglietti per la serata non sono più in vendita sul sito di TicketOne, essendo disponibili solo nei punti vendita autorizzati. Il Palazzo dello sport si trova nel Piazzale dello sport, che è a sua volta situato nella zona dell’Eur. Il palazzetto è raggiungibile con la propria auto, che può essere parcheggiata sia nel posteggio del palasport che nelle strade limitrofe.

Marco Mengoni in concerto a Roma: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Marco Mengoni al Palazzo dello Sport di Roma vedrà l’alternarsi dei brani più importanti appartenenti alla discografia del cantante di Latina e i pezzi estratti invece dal suo ultimo disco di inediti, “Atlantico”. Le canzoni dell’album sono in realtà già state protagoniste di una tournée andata in scena in primavera nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. L’inizio del concerto sarà sulle note di uno dei singoli estratti dal disco, “Muhammad Ali”, mentre il pezzo conclusivo sarà “Hola (I Say)”, pezzo inciso in coppia con il cantautore britannico Tom Walker. Nel corso della serata troveranno poi posto canzoni piuttosto celebri del repertorio di Marco Mengoni, come “Voglio”, “Ti ho voluto bene veramente”, “In un giorno qualunque”, “Sai che”, “Parole in circolo”, “Guerriero”, “Esseri umani”, “Credimi ancora”, “Io ti aspetto” e “L’essenziale”. La probabile scaletta del concerto di Marco Mengoni, venerdì 22 novembre al Palazzo dello Sport di Roma:

Muhammad Ali Voglio Ti ho voluto bene veramente In un giorno qualunque Dove si vola Sai che Atlantico Pronto a correre La ragione del mondo Buona vita Parole in circolo Proteggiti da me Dialogo tra due pazzi La casa azul Onde Amalia Guerriero Mille lire L’essenziale 20 sigarette / Le cose che non ho / Non passerai Esseri umani Credimi ancora Io ti aspetto L’essenziale Hola (I Say)

Il tour 2019 di Marco Mengoni nei palazzetti dello sport italiani

Dopo il concerto in programma al Palazzo dello Sport di Roma, la tournée di Marco Mengoni farà tappa al Palasele di Eboli, con il concerto in programma domenica 24 novembre. La data conclusiva del tour è in programma invece per sabato 30 novembre al Palacatania, nell’omonima città siciliana. I biglietti per i rimanenti concerti dell’”Atlantico Tour” di Marco Mengoni sono in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali a partire da 41.40 euro.