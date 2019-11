Milano Music Week, Programma e Ospiti

Dal 18 al 24 novembre la Milano Music Week trasforma la capitale lombarda nell’ombelico del mondo della musica. Oltre 250 artisti da 33 Paesi e 5 continenti, 90 location e 300 eventi in città che ospiterà live, dj set, showcase, momenti di formazione per esperti e principianti, workshop e mostre dedicate. Tantissimi gli ospiti confermati con un’impronta prettamente internazionale come già dichiarato da Luca De Gennaro, curatore della Milano Music Week e Vicepresidente Talent & Music di Viacom International Media Networks. Tra gli ospiti presenti ci saranno Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Francesco Guccini e Mauro Pagani, J-AX, Piero Pelù, Niccolò Fabi, Arisa, Ivano Fossati, Levante, BOOSTA, Elio e le Storie Tese, Antonella Ruggiero, Daniele Silvestri e i SELTON. Nel programma anche Kazu, Charli Xcx, Greta Van Fleet, Godspeed You! Black Emperor, Luka Šulić, Of Monsters And Men e Yola.

Una settimana all’insegna della pluralità

Un giro del mondo in sette giorni, come auspica il curatore. Ogni musica, ogni artista, ogni cultura merita rispetto e attenzione con un hub artistico in cui si arriva dal resto d’Italia e dall’estero per produrre musica. Una settimana per celebrare la pluralità e la convivenza di diverse culture unite dalla musica. L’inaugurazione è affidata alla mostra fotografica “Music Lives Here” – la musica dal vivo a Milano nelle immagini di Francesco Prandoni e Sergione Infuso, un percorso di immagini straordinarie che racconta le emozioni dei grandi concerti nei luoghi più iconici della città dedicati alla musica. Il sindaco Giuseppe Sala e l’Assessore alla Cultura Filippo del Corno inaugureranno la mostra lunedì 18 novembre alle ore 12.00 in Via Dante insieme agli altri promotori della MMW – SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), ASSOMUSICA (Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). L’esposizione sarà visitabile fino al 29 novembre.

Il programma del Milano Music Week

Il programma completo del Milano Music Week

Lunedì 18 novembre

VH1 Storytellers J-AX. Il cantante racconterà la genesi delle sue canzoni e si esibirà in un’inedita versione nello spettacolo che diventerà uno show televisivo trasmesso a dicembre sui canali di Viacom Italia.

Piero Pelù al Rob de Matt racconterà il suo nuovo sorprendente brano “PICNIC ALL’INFERNO”. Il giorno dopo sarà protagonista sul palco dell’Alcatraz in una tappa del “Benvenuto al mondo tour”.

Alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Francesco Guccini e Mauro Pagani presenteranno per la prima volta al pubblico il progetto “Note di viaggio – capitolo 1: venite avanti (BMG)”, primo capitolo di una raccolta delle sue canzoni più belle e indimenticabili interamente prodotta da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana come Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli.

Il cantautore Ivano Fossati presenterà in anteprima alla stampa e al pubblico il nuovo album realizzato insieme a Mina. Al Conservatorio di Milano interverrà anche Massimiliano Pani, modera Massimo Bernardini.

Martedì 19 novembre

Al Mudec, Museo delle Culture di Milano, Niccolò Fabi racconterà “Tradizione e Tradimento”, il suo nuovo album.

Giovedì 21 novembre

Sarà assegnato il Music Making Prize, promosso da PMI, AFI e FIMI, in collaborazione con Milano Music Week, Linecheck (event partner) e Rockol (media partner) nato per valorizzare le diverse figure professionali attive nel mondo della discografia e per aprire la riflessione sull’innovazione della filiera musicale. A essere premiati saranno i professionisti, interni o esterni a un’etichetta discografica, coinvolti nella realizzazione di un progetto musicale discografico.

Venerdì 22 novembre

A Terrazza Martini Levante incontrerà i fan per raccontare aneddoti curiosi sulla genesi del suo nuovo album “MAGMAMEMORIA” che potrà essere ascoltato dal vivo in un live eccezionale al Forum di Assago il 23 novembre.

Sabato 23 novembre

Gianna Nannini, sempre a Terrazza Martini, racconterà “La differenza”, il suo diciannovesimo disco in studio in un talk moderato da Luca de Gennaro.

All’Apple Store in Piazza Liberty, Tiziano Ferro racconta il suo nuovo album “ACCETTO MIRACOLI”.

Dal 19 al 24 novembre

In tutta la settimana andrà in scena il Linecheck Music Meeting & Festival, organizzato da Music Innovation Hub, proponendo 50 showcase sulle nuove tendenze, di giorno per delegati della conference, di sera nei club di zona Navigli-Tortona. In line up sono presenti i canadesi Orville Peck, Hubert Lenoir, Respectfulchild e Booty EP, gli inglesi Sherelle DJ e Arlo Parks, il fisarmonicista Yegor Zabelov, più Blu Samu, Ginevra ed Eugenia Post.