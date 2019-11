Courage, il nuovo album di Celine Dion

Il 15 novembre arriva in tutti i negozi e nelle piattaforme streaming il nuovo album di Celine Dion. “Courage” è stato anticipato dall’uscita di tre nuovi brani ed è il primo album in inglese a 6 anni di distanza da “Loved Me Back to Life”. I primi tre brani estratti dal nuovo progetto discografico della cantante di origine franco-canadese sono “Imperfections”, “Lying Down” e “Courage”. Tra coloro che hanno partecipato alla stesura dell’album c’è anche David Guetta, un segnale chiaro di una nuova direzione creativa intrapresa da Celine Dion. L’album “Courage” è uscito in tre edizioni diverse: standard, deluxe e un’edizione speciale solo il mercato giapponese. Nella versione deluxe sono inclusi altri quattro nuovi brani, mentre per il Giappone è stata regata in esclusiva la canzone “Soul”. Dopo aver salutato Las Vegas nel 2018, Celine Dion ha annunciato il suo “Courage World Tour” in programma da settembre 2019 e allo stesso ha anticipato l’uscita del nuovo album.

La tracklist di “Courage”

Il nome del nuovo progetto discografico è emblematico e racchiude il pensiero dell’artista dopo la scomparsa del marito e del fratello, a pochi giorni di distanza. Queste le sue parole: “Penso di aver attraversato molto. E la vita mi aveva dato gli strumenti ... per trovare la mia forza interiore, trovare coraggio e andare avanti, Le persone che amo così tanto hanno abbracciato i miei momenti difficili. Mi hanno dato così tanta forza. E poi è arrivata una canzone che si chiamava "Courage" e non ci è voluto molto per capire quello sarebbe stato il titolo del nuovo album”. Nell'aprile 2019, Celine Dion ha rivelato di esser al lavoro su 48 brani, poi diventati 16 per la versione standard del disco. Ecco la tracklist di “Courage”:

Flying on My Own Lovers Never Die Falling In Love Again Lying Down Courage Imperfections Change My Mind Say Yes Nobody’s Watching The Chase For the Lover That I Lost Baby I Will Be Stronger How Did You Get Here Look at Us Now Perfect Goodbye Best of All [Solo nell’edizione deluxe] Heart of Glass [Solo nell’edizione deluxe] Boundaries [Solo nell’edizione deluxe] The Hard Way[Solo nell’edizione deluxe] Soul [Solo nell’edizione giapponese]

I produttori e i cantautori coinvolti

All’album hanno collaborato diversi cantautori e produttori tra cui Dan Wilson, Johan Carlsson, Ross Golan, Skylar Gray, LP, Jon Levine, Greg Kurstin, Eg White, The Stereotypes, Steve Aoki, Freddy Wexler, Andrew Wells, Lauv, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, DallasK, David Guetta, Giorgio Tuinfort, Sia, Stephan Moccio, Erik Alcock, Liz Rodrigues, Jörgen Elofsson e Anton Mårtensson. “Courage” è anche il primo progetto di Dion di cui è anche la produttrice esecutiva. Icona di stile, l’artista è tra le cantanti più influenti della musica pop. In carriera ha vinto cinque Grammy Award, tra cui uno nella categoria Album dell'Anno e Registrazione dell'Anno ed è la seconda artista femminile che ha venduto di più negli Stati Uniti. Nel 2016 ha ricevuto l’Icon Awards per aver venduto oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo.