Chemical Brothers in concerto a Milano: info e scaletta

L’elettronica internazionale sbarca a Milano. I Chemical Brothers saranno di scena in Italia per due serate, sabato 16 al Mediolanum Forum di Assago e domenica 17 ottobre al Modigliani Forum di Livorno. Per il concerto di Milano, dove i due inglesi tornano a un anno di distanza dall’ultima volta, biglietti ancora disponibili sul circuito TicketOne, anche se non in tutti i settori: esauriti Parterre in piedi, Tribuna Gold numerata, Anello B II settore e Anello C, restano tagliandi in Anello C II settore numerato (40,25 euro), Anello B numerato a visiblità limitata (46 euro), Anello B numerato (57,50 euro) e Tribuna A numerata (69 euro).

Il “No Geography Tour”

I Chemical Brothers stanno girando il mondo con il loro “No Geography Tour” ormai da giugno 2019, anche se con la fine del mese di novembre il ciclo di concerti dovrebbe andare in archivio. Europa, America, Asia, i re della musica elettronica hanno toccato i quattro angoli del globo per promuovere il loro ultimo disco. Dopo Milano, i Chemical Brothers saranno a Livorno (anche in questo caso, biglietti in vendita sul circuito TicketOne, ma diversi settori sono già esauriti) per poi rientrare in patria per il rush finale del tour. Queste le ultime date del “No Geography Tour” in programma:

Sabato 16 novembre – Milano, Mediolanum Forum

Domenica 17 novembre – Livorno, Modigliani Forum

Giovedì 21 novembre – Leeds, First Direct Arena

Venerdì 22 novembre – Manchester, Manchester Arena

Sabato 23 novembre – Glasgow, SSE Hydro

Giovedì 28 novembre – Cardiff, Motorpoint Arena

Venerdì 29 novembre – Birmingham, Birmingham Arena

Sabato 30 novembre – Londra, The O2

La probabile scaletta

Il live dei Chemical Brothers è sempre incendiario, con versioni delle loro hit più famose al solito rivisitate per essere ancora più coinvolgenti. Da “Hey Boy Hey Girl” a “Galvanize” fino ad arrivare al singolo più recente, “Free Yourself”, ci sarà tutto il meglio del campionario dei fratelli chimici. Sono vent’anni che Tom Rowlands ed Ed Simons riempiono gli stadi e i locali di tutto il mondo con il ritmo scandito dalla consolle e dalla musica elettronica. I Chemical Brothers sono riusciti ad anticipare una tendenza: quella dell’esplosione della musica techno. Il duo ha iniziato a suonare e a diventare famoso ai tempi in cui in Europa si stavano diffondendo i free party: le persone avevano voglia di scatenarsi al ritmo di elettronica e, una volta cresciuti e abbandonati i rave in mezzo al nulla, hanno cominciato a seguire i Chemical Brothers. Di seguito, per farsi un’idea di quello che potrà essere il concerto di Milano, ecco la scaletta eseguita dal duo lo scorso 5 novembre alla Melbourne Arena di Melbourne, in Australia: