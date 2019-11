Siamo una band alternative indie-rock italiana nata nel 2009 tra le province di Milano, Como e Varese. Abbiamo sempre cercato fin dall'inizio della nostra carriera di accostare il rock americano alle sonorità più vicine alla cultura musicale italiana, cercando di sfatare quel mito per cui il rock, per definirsi tale, deve essere cantato esclusivamente in lingua inglese. Come tutte le band agli esordi, abbiamo iniziato il nostro percorso partecipando a vari contest tra cui Tour Music Fest e Virgin Radio Battle Of The Bands, arrivando tra i finalisti e “Rock Targato Italia” vincendo l'edizione del 2011. Da qui ci siamo spostati su palchi importanti come quello del Music Club Lido di Venezia per Virgin Radio Contest, quello di Milano in Musica e quello del Rugby Sound Festival nel 2015, condiviso con importanti artisti come Caparezza e Sud Sound System. Anche Il Fiat Music di Torino ospiti di Red Ronnie e il Big Bang Music Fest sono state delle bellissime esperienze.



Il nostro primo approccio alla discografia è stato un “fai da te”, il nostro EP di debutto auto prodotto dal titolo "A MARA DOLCE" è stato registrato nel 2011 ed è composto 7 brani inediti.

La “svolta” c'è stata nel 2013 con il singolo Neve Su Marte, il nostro esordio nelle radio e nel mercato discografico, brano che è stato per mesi nei primi posti della Classifica Indie e Alternativa di Amazon e in rotazione nelle emittenti locali e nazionali. Dopo poco tempo è nato "DIVERSOINVERSO" che è stato il nostro primo album pubblicato da Valery Records e distribuito da Audioglobe. L’album ha prodotto quattro singoli accolti benissimo dalle radio tanto che Buon Compleanno è stata tra i singoli estivi più gettonati per Indie Music Like nel 2016 . La Sintesi Perfetta e Ospiti sono rimasti per lungo tempo nelle prime 50 posizioni. Ospiti è stata selezionata da Radio Capital per partecipare al concorso CapiTalent. Il nostro secondo album dal titolo “ODIAMI”, ha avuto un' uscita un po' faticosa, forse anche per questo ne andiamo particolarmente fieri. E' un lavoro più maturo rispetto al precedente, in cui abbiamo cercato di far convivere le nostre diverse attitudini musicali, senza che nessuna prevaricasse sull'altra.

L'infinito è il primo brano di apertura del disco ed è anche il nostro ultimo singolo. È una canzone in cui cerchiamo di raccontare al meglio come, al giorno d'oggi ,interagiamo con il tempo provando il più delle volte a dominarlo e a farlo nostro, piuttosto che a viverlo veramente. L’illusione è credere di poter determinare il tempo confinandolo in un preciso spazio attraverso il totale controllo di noi stessi.

Come dei perfetti maratoneti cerchiamo di affrontare la vita come fosse una corsa. Cerchiamo di gestire al meglio il tempo che scorre, illudendoci che siano i nostri passi a farlo, quasi fossero lancette di un orologio. Quando quest’illusione finisce, l’unico modo che abbiamo di raggiungere l’infinito è guardare in faccia il tempo, capirne il passato e attraverso il presente, accettarne il futuro.