di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Sarà un compleanno speciale. Intanto perché è cifra tonda e poi perché esce da quella confort zone che dura dieci anni ma è legata ai venti. Emis Killa e il suo alter ego anagrafico Emiliano Giambelli compiono trent'anni il 14 novembre. Il rapper di Vimercate è tra quelli che più hanno segnato la storia del rap. In questo, e quel mondo, che consumano artisti con la velocità di un respiro, lui ha attraversato più epoche, più fasi senza mai perdere la sua credibilità. Per lui parlano, oltre che la musica, i numeri: oltre 25 certificazioni tra dischi d'oro e platino, oltre tre milioni di fan sui social, più di un milione di iscritti al canale Youtube, oltre due milioni di ascoltatori mensili su Spotify, un successo editoriale con il suo libro Bus 323. Viaggio di sola andata; non pago eccolo primeggiare come conduttore televisivo e radiofonico. Ecco perché resta uno degli artisti più autentici, veri e talentuosi della scena rap e musicale italiana. Si appropinqua al rap a 14 anni e nel 2007 partecipa al concorso Tecniche perfette dove si laurea campione italiano di freestyle. Nel 2011 firma con Carosello Records e pubblica Il Peggiore singolo che tira la volata all'album L’erba cattiva. Il 2012 è il suo anno: L’erba cattiva esordisce diventa Disco di Platino e rimane stabile per un anno consecutivo al vertice delle classifiche ufficiali di vendita. Il singolo Parole di ghiaccio diventa addirittura doppio disco di platino digitale. Finalmente a febbraio 2012 debutta L’erba cattiva tour, che inanella ovunque sold out. E' il momento di iniziare a scrivere i brani per il nuovo disco: lo battezza Mercurio ed esce il 22 ottobre 2013. Debutta, ovviamente, al primo della classifica degli album più venduti e arriva subito il Disco di Platino. Sempre nel 2013 è protagonista di un evento hip hop di caratura mondiale, i Bet Hip Hop Awards, che si tengono negli Stati Uniti. Ancora nel 2013, firma la colonna sonora dei Mondiali di Sky Sport col brano Maracanã. Il singolo è primo su iTunes e registra 3 milioni di visualizzazioni in dieci giorni; è Platino digitale. Nel novembre 2014 esce per Rizzoli il suo primo libro Bus 323. Viaggio di sola andata. Sul finire del 2016 pubblica Terza Stagione, suo terzo album in studio e registra un altro esordio al primo posto della classifica album e viene certificato Oro. Il disco contiene i singoli Non era vero, CULT (disco di Platino digitale) e Dal basso che in poche ore raggiunge il milione di views su YouTube. Seguono i singoli Parigi (feat. Neffa) certificato disco d’oro digitale e Non è facile (feat. Jake La Furia). Chiude il 2017 con l'inedito Linda (disco di Platino digitale), prodotto da Don Joe dei Club Dogo e composto dal rapper con Federica Abbate. Siamo vicini ai giorni nostri. Febbraio 2018 è di platino col singolo Serio registrato in collaborazione con Capo Plaza, che raggiunge in tempo reale i vertici della classifica Top 50 di Spotify. Nell’estate del 2018 rilascia la hit radiofonica Rollercoaster e pure lei scala le classifiche di Spotify ottenendo il doppio disco di platino digitale. Anticipato dal singolo Fuoco e benzina (guarda caso certificato doppio disco di platino digitale), il 12 ottobre esce Supereroe che esordisce al primo posto della classifica degli album più venduti, con tutte e 13 le tracce che lo compongono stabili in Top 50 di Spotify. L’album è inoltre certificato disco di platino. Il 31 maggio il nuovo singolo Tijuana anticipa il repack Supereroe Bat Edition pubblicato il 21 giugno.





LINDA



In questo bramo, con ampie pennellate di ritmi latini, Emis Killa riesce a parlare della cocaina che prima ti seduce e poi ti uccide con un sarcasmo da fuoriclasse.



Mi sono innamorato di una chica loca

La classica bambina con cui non si gioca

Mi avevano avvertito e sono stato idiota

Con quel vestito bianco mi sembrava innocua

Pensavo avrei vissuto bene assieme a lei

Ma per stare con Linda servono i cojones

Quando vorrei dormire all'alba delle sei

Linda mi tiene sveglio, niente buenas noches

Dovrei lasciarla, porta solo guai

Ma ne sono schiavo, penso solo a noi

Quando è fine settimana

Ci uniamo tutta la mañana

Ci uniamo tutta la mañana

Sognando di scappare prima o poi

Di partire per non ritornare mai e lasciarci tutti dietro

Hasta luego





IL PEGGIORE



Trovare oggi che sa ancora usare i beat di questa canzone. Segna il suo approda in Carosello Records e anticipa l'album L'Erba cattiva.



Non so se dirti perché ma a tanta gente do fastidio

Ai miei concerti ce ne sempre uno che fai il dito

Di solito sotto i miei video trovo commenti tipo:

Fa troppo schifo, è bravo ma fa troppo il figo.

Faccio una strofa sopra il disco dei colleghi e dicono:

Che bomba il disco, peccato per Emis!

Mettono mi piace alla fan page e lasciano gli insulti

Ti piacciono gli insulti ma che fan sei?

Hai detto che qualsiasi cosa tocco è commerciale

Allora sappi che hai la fidanzata commerciale

Aggiungo un po' di odio che tanto non va mai male

Che tanto già mi odiate e allora tanto vale

Sinceramente ne ho le palle piene

Tra chi vuole il concerto al suo paese

Ma se si paga non viene

Chi vuole un disco al mese

E si lamenta per le scene





MARACANA'



Un brano allegro, con un risvolto sociale profondo. Ancora oggi ad alcuni muove la lacrimuccia, scandisce il passare del tempo ma soprattutto insegna a prendersi le rivincite sulla vita.



Come fortuna quei piedi con cui

Corre lontano dai vicoli bui

Sa che non può commettere gli errori altrui

Loro non hanno il talento che ha lui

Sorridente anche se non ha molto

Ogni giorno rivive il suo sogno

Davanti a quel pallone sgonfio

Chiude gli occhi e palleggia col mondo

Sognando di scendere in campo





DAL BASSO



Quanta cattiveria in queste parole. Ma quanto realismo. Emis Killa qui si toglie parecchi sassolini e conferma di essere sempre un numero uno.



Capo del rap, la mia umiltà

non c'entra niente coi capi firmati

se spendo 2 pali da Gucci

è perché da bamboccio giravo con gli abiti usati

sono sempre lo stesso

solo che adesso c'è il sole e io spero non piova

mani ovunque come una piovra

per non fare la fine di Povia

Non mi stupisco di quanto è successo

tanto è sempre la solita storia

da pezzente ti vogliono bene

ma se fai successo la gente ti odia





TIJUANA



E' una storia d'amore girata a Procida. Tijuana è una ragazza universale, anche se lui accenna che è "nata nello stivale", giovane e fatale, anzi femme fatale, e, sempre a suo dire, un po' stronzetta che prima o poi ogni uomo incontra nella vita.



Lungo la strada sta passando Tijuana

Cento cuori infranti in coro gridano, "Mami richiamami"

Lei invece tira dritto a passo svelto

Andando incontro ad un destino che non ha mai scelto

Sguardo da futuro incerto e un passato hardcore

Ride e fuma con le amiche finché ha gli occhi bordeaux

In giro fino a che fa giorno

Fino a che le se spegne l'iPhone

Ferma il tempo quando entra nel club

Appariscente anche senza make-up

Con le tipe dice, "Io non mi ci trovo"

Sarà perché ragiona come un uomo

Faccia da ghetto tipo J.Lo

Qua tutti sorridono ma lei no