Coez in concerto a Bologna: info e scaletta

Coez continua le sue esibizioni nei palazzetti di tutta Italia con “È sempre bello in tour”, che sabato 16 novembre lo porterà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto bolognese: gli orari, i biglietti, come arrivare e la possibile scaletta.

Coez a Bologna: tutte le info sul concerto

Continua il tour 2019 di Coez a supporto del suo ultimo album “È sempre bello”, uscito lo scorso 29 marzo per Carosello Records. Tra nuove canzoni e vecchi successi, il cantautore / rapper porterà sul palco la sua musica davanti ai tantissimi fan; l’appuntamento è per la serata di sabato 16 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. L’apertura delle porte è prevista per le ore 19:00, mentre l’orario d’inizio del concerto di Coez è fissato alle 21:00. Per restare aggiornarti sugli orari ufficiali dello show consigliamo comunque di consultare i social di Vivo Concerti, organizzatori del tour, il giorno stesso dell’evento. I biglietti sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano a seconda del settore selezionato e sono i seguenti (diritti di prevendita esclusi): posti parterre in piedi 30 euro, primo anello numerato est / ovest 45 euro, secondo anello numerato est / ovest 40 euro, gradinata frontale 32 euro. Per chi arriverà a Bologna in treno, sul circuito TicketOne è attiva una speciale promozione con Trenitalia per l’acquisto del biglietto a un prezzo esclusivo in settore primo anello numerato. L’Unipol Arena si trova in Via Gino Cervi 2 a Casalecchio di Reno (BO). In occasione del concerto di Coez, sabato 16 novembre sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena. Per accedere al servizio di bus dedicato occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno al prezzo di 5 euro, valido solo per la linea speciale 975, in vendita presso i Punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o presso la biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola.

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour nei palazzetti di tutta Italia Coez sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “È sempre bello”, uscito il 29 marzo 2019 per Carosello Records. Pertanto, in scaletta ci saranno sicuramente molti brani contenuti in quest’ultimo disco, tra cui i singoli “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”. Durante il concerto non mancheranno anche i precedenti grandi successi firmati Coez, canzoni da cantare ad alta voce tutti insieme come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e molte altre. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante il concerto dello scorso 29 settembre all’Arena di Verona; ricordiamo che le canzoni che verranno presentate a Bologna potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.