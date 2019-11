Dopo l’uscita dell’album “Good Vibes” e l’ennesimo record conquistato, Benji & Fede hanno annunciato un concerto evento in programma il 3 maggio 2020. Il duo salirà sul palco dell’Arena di Verona e si esibirà nel tempio della musica per presentare il nuovo album e i più grandi successi della loro carriera. Un altro traguardo straordinario per Benji & Fede che hanno ufficializzato il concerto attraverso i social. Per loro si tratta dell’evento più importante della loro carriera: “In una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni”. I biglietti per il concerto di Benji & Fede all’Arena di Verona sono disponibili su TicketOne dalle ore 14 di venerdì 15 novembre e in tutti i punti vendita TicketOne dalle ore 11 di mercoledì 20 novembre. Per i due ragazzi sarà una festa per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album.

I biglietti per il concerto di Benji & Fede all’Arena di Verona

Questi i prezzi dei biglietti per il concerto di Benji e Fede all’Arena di Verona

VIP Package Experience: € 120,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Poltronissima Silver Numerata: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

Poltrona Numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Gradinata 1 Numerata: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Gradinata 2 Non Numerata: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

DETTAGLI VIP PACKAGE EXPERIENCE

Il VIP Package Experience include:

Un biglietto di Poltronissima Gold

Early Entry: accesso prioritario alla venue

Accesso esclusivo al soundcheck di Benji & Fede prima dello show

Gadget omaggio

“Good Vibes”, collaborazioni e tracklist

Come gli altri album della loro carriera, anche “Good Vibes” ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti della settimana in Italia. Nel nuovo progetto discografico del duo sono presenti anche Nek nel brano “Safari”, Rocco Hunt presente in “L’Ultimo Gin Tonic”, Tormento che duetta in “Tra Lo Stomaco E Lo Sterno” e Shari, voce femminile scelta dal duo per il brano “Sale”, singolo attualmente in rotazione radiofonica. Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno definito “Good Vibes” “una guida in 12 punti per aumentare le vibrazioni positive”. Si tratta del quarto album di inediti dopo “20:05”, “0+ (Zero Positivo)” e “Siamo Solo Noise”. Questa la tracklist di “Good Vibes”:

Good Vibes Solo con te Safari (feat.Nek) Tatuaggi Sale (feat. Shari) Quando sei con me L’ultimo Gin Tonic (feat. Rocco Hunt) Dove e quando Mi piace Magnifico Difetto Tra lo stomaco e lo sterno (feat. Tormento) Ogni volta

Sono quattro i dischi di platino conquistati per i tre album finora pubblicati, nove dischi di platino e sette dischi d’oro per i singoli. Tra questi c’è ovviamente “Dove e quando”, grandissimo successo dell’estate 2019 e brano presente nell’album di Benji & Fede.