Fabrizio Moro in concerto a Firenze: info e scaletta

Il “Figli di nessuno tour” di Fabrizio Moro sta continuando a portare musica nei teatri di tutta Italia. Il prossimo appuntamento in programma è per la serata di mercoledì 13 novembre a Firenze, nella cornice del teatro Tuscany Hall (ex Obihall). Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto: gli orari, i biglietti e la possibile scaletta del live.

Fabrizio Moro a Firenze: tutte le info sul concerto

Dopo aver inaugurato il tour in grande, con i tre show negli ampi spazi dei palazzetti di Roma e Milano, Fabrizio Moro torna nell’intimità dei teatri per presentare al pubblico il suo nuovo album “Figli di nessuno”, uscito il 12 aprile 2019. La prossima data in calendario si terrà mercoledì 13 novembre al teatro Tuscany Hall di Firenze (ex Obihall). L’orario d’inizio del live è previsto per le 21:00. I biglietti sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla tipologia di posto scelto e sono i seguenti: primo settore numerato 40 euro + diritti di prevendita, secondo settore numerato 30 euro + d.p., terzo settore numerato 22 euro + d.p., visiona ridotta 20 euro + d.p., mentre attualmente è esaurita la disponibilità di biglietti in platea. Il Tuscany Hall si trova in Lungarno Aldo Moro 3 a Firenze. Per chi arriva in auto la zona dispone di ampie zone dove parcheggiare (incluso il parcheggio del teatro), mentre per chi desidera utilizzare i mezzi pubblici il Tuscany Hall è facilmente raggiungibile in bus con la linea 14 (fermata Aretina Monzani o a quella successiva Casaccia).

La possibile scaletta del concerto

Con l’attuale tour nei teatri Fabrizio Moro sta presentando al pubblico il suo nuovo album “Figli di nessuno”, pubblicato lo scorso 12 aprile. Dopo tre date andate in scena nei palazzetti di Roma e Milano, la tournée torna all’intimità e alla magia dei teatri con tappe in tutta Italia. Il prossimo appuntamento si terrà il 13 novembre al Tuscany Hall di Firenze, dove il cantautore sarà accompagnato sul palco dalla sua storica band: Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori). Fabrizio Moro presenterà dal vivo le canzoni contenute nel suo ultimo album, brani come la title track “Figli di nessuno”, “Ho bisogno di credere”, “Per me”, “Filo d’erba”, “Quasi” e tanti altri. In scaletta non potranno mancare anche i grandi successi che hanno segnato la carriera del cantautore romano, tra cui “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Non mi avete fatto niente”, “Portami via”, “La felicità”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita da Fabrizio Moro durante lo show andato in scena lo scorso 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma; ricordiamo che le canzoni presentate a Firenze potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.