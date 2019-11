Pfm in concerto a Udine: info e scaletta

Riparte da Udine l’emozionante “Pfm canta De Andrè”, il tour nel quale la band celebra i quarant’anni del sodalizio con l’artista genovese. Dopo una pausa di qualche mese, la Premiata Forneria Marconi torna a girare l’Italia iniziando con lo spettacolo del Teatro Nuovo Giovanni di Udine, in programma martedì 12 novembre. Biglietti ancora disponibili in tutti i settori eccetto la Terza galleria sul circuito TicketOne: si va dai 40,25 euro della Seconda galleria ai 51,75 della Platea numerata. La Premiata Forneria Marconi ha inoltre deciso di abbracciare la causa di @uxilia, onlus che si applica in attività di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo, e del "Concert for Life 2019", appuntamento che vede la musica quale veicolo per sensibilizzare il grande pubblico su iniziative di sostegno umanitario internazionale. Per ogni biglietto venduto 1 euro sarà devoluto ad @uxilia per i bambini dello Sri Lanka, paese nel quale l'organizzazione è presente già da 15 anni. Orario di inizio previsto per le 21 al teatro udinese.

Le prossime date della Pfm

Franz Di Cioccio (unico membro della formazione originale ancora in sella) e soci riprendono così a girare l’Italia dopo il doppio tour estivo. Andranno avanti fino ad inverno con il loro “Pfm canta De Andrè – Anniversary”, ciclo di concerti già partito nei teatri la scorsa primavera e che ritornerà in formato indoor a novembre partendo da Udine dopo essersi momentaneamente stoppato con l’esibizione all’Arena di Verona dello scorso 29 luglio. Di seguito tutte le date al momento in cartellone.

Martedì 12 novembre – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Venerdì 15 novembre – Bergamo, PalaCreberg

Lunedì 18 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

Martedì 19 novembre – Assisi (PG), Teatro Lyrick

Mercoledì 20 novembre – Firenze, Tuscanyhall

Venerdì 22 novembre – Torino, Teatro Colosseo

Sabato 23 novembre – Lugano, Lugano Arte e Cultura

Venerdì 29 novembre – Bolzano, Teatro Comunale

Martedì 3 dicembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 5 dicembre – Ancona, Teatro delle Muse

Venerdì 6 dicembre – La Spezia, Teatro Civico

Sabato 7 dicembre – Frosinone, Teatro Cinema Nestor

Martedì 10 dicembre – Genova, Teatro Carlo Felice

Venerdì 13 dicembre – Legnano (MI), Teatro Galleria

Domenica 15 dicembre – Saint Vincent (AO), Palais de Saint Vincent

Venerdì 20 dicembre – Reggio Emilia – Teatro Municipale Romolo Valli

La possibile scaletta

Come anticipato, la Pfm eseguirà dal vivo molti dei grandi successi di Fabrizio De Andrè, con il quale hanno condiviso parte del percorso artistico. La data di Udine è la prima della tranche autunnale della band, per cui resta da capire se ci saranno stravolgimenti rispetto alla scaletta presentata nel corso dei live estivi. Per farsi un’idea, ecco la scaletta del concerto dello scorso 29 luglio all’Arena di Verona, nel quale ci fu come ospite Cristiano De Andrè: