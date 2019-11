A poche ore dall'annuncio delle date del tour, Marracash raddoppia a Milano, sarà in concerto sia il 3 che il 4 aprile. La nuova data è stata organizzata dopo il grandissimo riscontro ottenuto nelle prime ore di vendita dei biglietti. Sono oltre 9 mila gli acquisti già avvenuti per assistere all "In Persona Tour" che partirà il 3 aprile proprio dal capoluogo lombardo. Un grande successo che ha reso necessaria una nuova data e che potrebbe portare a prolungare ulteriormente il calendario. I biglietti per il nuovo concerto sono in prevendita su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di lunedì 11 novembre e saranno disponibili nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di lunedì 18 novembre. I biglietti per tutte le altre date sono già in prevendita su Ticketone.it e saranno disponibili nei punti vendita abituali a partire dalle ore 11.00 di venerdì 15 novembre.

L' "In Persona Tour" toccherà le città di Milano, Roma, Napoli, Firenze e Torino. Questo il calendario di tutte le date previste fino ad oggi:

3 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

6 aprile Roma, Atlantico Live

9 aprile Napoli, Pala Partenope

16 aprile Firenze, Tuscany Hall

21 aprile Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

I biglietti per l'"In Persona Tour"

Per il concerto di Milano sono previsti sei settori con differenti prezzi a partire dai 29 euro del secondo anello non numerato ai 45 euro per il primo anello tribuna gold numerata e la tribuna parterre numerata. Sempre in occasione del concerto al Mediolanum Forum i fan di Marracash potranno usufruire del Vip Package, differenziato in Platinum (già sold out per la data del 3 aprile) e gold (costo 60 euro).

Gold Package include:

Un (1) Biglietto parterre in piedi

Entrata anticipata rispetto al pubblico generale e staff dedicato in loco

Partecipazione esclusiva al soundcheck

Un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione

Platinum Package include:

Un (1) Biglietto parterre in piedi

Entrata anticipata rispetto al pubblico generale e staff dedicato in loco

Meet&Greet e Photo call con l’Artista

Partecipazione esclusiva al soundcheck

Un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione

Una (1) Maglia del merchandising ufficiale

A Roma, Firenze e Torino Venaria il costo del biglietto unico è di 36 euro, mentre per la data di Napoli sono due le tipologie di biglietti: tribuna Numerata Intero a 45 euro e posto unico intero a 29 euro.

L'album "Persona"

L'"In Persona Tour" è la serie di concerti in programma per supportare l'album "Persona", ultimo progetto discografico di Marracash pubblicato il 31 ottobre. Tante le collaborazioni all'interno del disco con il rapper che duetta con Gué Pequeno, Coez, Massimo Pericolo (nel brano "Appartengo"), Mahmood, Tha Supreme, Sfera Ebbasta, Luché, Madame e Cosmo. Ogni brano presente ha un sottotitolo che fa riferimento ad una parte del corpo umano. Questa la tracklist di "Persona":