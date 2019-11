Nek in concerto a Roma: info e scaletta

Dopo il “doppio prologo” a Verona e Orvieto, ora Nek fa sul serio: via dalla capitale per il tour europeo

Prima data “vera” per il nuovo tour di Nek. Venerdì 8 novembre l’artista emiliano sarà sul palco della sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, a Roma, con tutti i suoi grandi successi. Biglietti ancora disponibili sul circuito TicketOne: esaurita la Galleria laterale 7, c’è posto in tutti gli altri settori. I prezzi vanno dai 40 euro della Seconda galleria con visibilità ridotta ai 69 della Platea Settore I. Orario previsto di inizio per le 21.

“Il mio gioco preferito European Tour”

Dopo il prologo all’Arena di Verona dello scorso settembre, il tour europeo di Nek è ufficialmente partito con la data zero del teatro Mancinelli di Orvieto. Il lungo cartellone di eventi vedrà Nek dividersi tra l’Italia e il resto del continente fino a gennaio inoltrato visitando teatri e auditorium. Tra le date europee spicca sicuramente quella di Parigi, con l’artista emiliano chiamato a salire sul palco del tristemente famoso Bataclan. I biglietti per le date italiane sono in vendita sul circuito TicketOne con prezzi che partono da 25 euro. Questo il calendario completo del tour, che si chiuderà il 23 gennaio a Bari:

Venerdì 8 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

Sabato 9 novembre – Grosseto, Teatro Moderno

Lunedì 11 novembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Martedì 12 novembre – Firenze, Tuscany Hall

Giovedì 14 novembre – Varese, Teatro Openjobmetis

Venerdì 15 novembre – Piacenza, Teatro Politeama

Lunedì 18 novembre – Monaco di Baviera, TonHalle

Mercoledì 20 novembre – Zurigo, VolksHaus

Giovedì 21 novembre – Lugano, Palazzo dei Congressi

Domenica 24 novembre – Bienne, Kongress Haus

Lunedì 25 novembre – Bruxelles, Cirque Royal

Martedì 26 novembre – Parigi, Bataclan

Sabato 30 novembre – Lussemburgo, Rockhal Club

Domenica 1 dicembre – Londra, Shepherd’s Bush

Lunedì 2 dicembre – Madrid, Teatro Nuevo Apolo

Venerdì 6 dicembre – Brescia, Teatro Dis_Play

Domenica 8 dicembre – Sanremo (IM), Teatro Ariston

Martedì 10 dicembre – Bergamo, Teatro Creberg

Mercoledì 11 dicembre – Parma, Teatro Regio

Sabato 14 dicembre – Torino, Teatro Colosseo

Martedì 17 dicembre – Cremona, Teatro Ponchielli

Giovedì 19 dicembre – Cesena, Nuovo Teatro Carisport

Sabato 21 dicembre – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Lunedì 23 dicembre – Genova, Teatro Carlo Felice

Sabato 11 gennaio – Bologna, EuropAuditorium

Martedì 14 gennaio – Catanzaro, Teatro Politeama

Giovedì 16 gennaio – Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 18 gennaio – Palermo, Teatro Golden

Mercoledì 22 gennaio – Lecce, Politeama Greco

Giovedì 23 gennaio – Bari, Teatro Team

La probabile scaletta

Nel suo nuovo tour Nek ripercorre i momenti più significativi della sua lunga e fortunata carriera, ma ovviamente anche i suoi lavori più recenti, come il singolo estivo “Alza la radio”. Per farsi un’idea dei brani che dovrebbe eseguire anche nel corso del live di Roma ecco la scaletta eseguita nel corso del concerto d’apertura del nuovo tour, quello dello scorso 22 settembre all’Arena di Verona: