Marco Mengoni in concerto a Milano: info e scaletta

Saranno tre concerti, tra gli appuntamenti più attesi della musica dal vivo in autunno al Forum di Assago. Si tratta del triplo appuntamento con l’Atlantico Tour di Marco Mengoni: la tournée dedicata all’ultimo disco di inediti dell’artista di Latina, che farà tappa nel palazzetto dello sport lombardo venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre. Di seguito, tutte le informazioni per arrivare preparati alla tripletta musicale: dall’orario di inizio del concerto alla probabile scaletta, passando per i biglietti ancora in vendita.

Marco Mengoni in concerto a Milano: le info

L’inizio dei tre concerti di Marco Mengoni al Forum di Assago è in programma le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati si trovano ancora i biglietti per le tre serate, a partire da 41.40 euro, prezzo relativo a un posto nell’anello C con visione laterale limitata e per l’anello C numerato. I prezzi per la prima serata:

41.40 euro: anello C con visione laterale limitata

41.40 euro: anello C numerato

51.75 euro: anello B con visione laterale limitata

51.75 euro: tribuna A numerata

69 euro: tribuna gold numerata

Per la seconda serata, sono disponibili gli stessi biglietti, con l’esclusione della tribuna A numerata. In vendita, invece, l’anello B numerato, a 51.75 euro. Per la terza serata, disponibile l’anello B numerato (51.75 euro), il parterre in piedi (46 euro), l’anello C numerato e con visibilità laterale limitata (41.40 euro) e l’anello B con visione laterale limitata. Tutti i prezzi comprendono i costi relativi ai diritti di prevendita. Il Forum di Assago è raggiungibile in auto e con i mezzi di trasporto. È possibile posteggiare la propria macchina negli ampi parcheggi all’esterno della struttura, tutti a pagamento. In alternativa, è possibile arrivare al Forum utilizzando la metropolitana, linea verde, e scendendo al capolinea: Assago Milanofiori Forum.

Marco Mengoni in concerto a Milano: la probabile scaletta

La scaletta dei tre concerti di Marco Mengoni al Forum di Assago dovrebbe essere una commistione tra i brani estratti dal suo ultimo album, “Atlantico”, e le canzoni storiche appartenenti alla sua discografia. L’inizio sarà sulle note di “Muhammad Alì”, brano estratto proprio dal suo più recente disco di inediti, esattamente come “Hola (I Say)”, la canzone registrata a due voci con il cantautore britannico Tom Walker, a cui dovrebbe essere affidata la conclusione dei tre show. Non è escluso che l’artista decida di apportare delle modifiche alla scaletta, nel corso della serata. La probabile scaletta dei tre concerti di Marco Mengoni al Forum di Assago: