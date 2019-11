Le Calciati e Le bambole di Giotto: il video

Un ritorno potente e ambizioso. Un bramo che graffia le coscienze. Le bambole di Giotto è il nuovo singolo de Le Calciati, un brano dalle sonorità trap prodotto da Laïoung. Con questa canzone come la precedente Bella ciao le artiste vogliono lanciare un messaggio forte e chiaro alle donne: ribellarsi ai mariti e ai padri padroni, che coercizzano la donna magari più debole psicologicamente, ma anche a quegli uomini che pensano di comprare un corpo femminile. Nessuno si può arrogare il diritto di essere proprietario di un altro essere umano, o sentirsi superiore in base a ciò che possiede o alla forza fisica. I soldi non sempre fanno vivere una favola, soprattutto se in cambio viene violata la libertà altrui.



Le Calciati con Le bambole di Giotto invitano le donne a reagire a ogni tipo di violenza senza paura di ribellarsi, denunciando i fatti e vivendo la propria vita come meglio credono, a dispetto di tutti coloro che vogliono spegnerla, haters compresi! La canzone Le bambole di Giotto è accompagnata dal video per la regia di Giuseppe Bockarie Consoli (Laïoung) realizzato a Torino. A proposito della clip, Le Calciati raccontano che durante le riprese c’è stato un aneddoto simpatico su Laïoung che ha curato la regia del videoclip, oltre la produzione. Stavano effettuando un trasferimento in macchina, ognuno era sulla propria, e le ragazze lo hanno superato facendogli sentire a tutto volume una delle sue canzoni e lui con semplicità si è messo fuori dal finestrino dell’auto, cantando a squarciagola in mezzo al traffico. Un vero show, da vero artista.



La collaborazione con Laïoung nasce grazie al manager che hanno in comune, Adolphe Sarr. Tra gli artisti con cui vorrebbero collaborare, ci sono: Fabri Fibra, Salmo, Jack la Furia e Guè Pequeno. Il percorso artistico de Le Calciati, Elvira e Mary, sorelle unite anche da un rapporto di grande amicizia e dalla passione per la musica, inizia fin dalla tenera età, dilettandosi a scrivere e registrare le loro canzoni, immedesimandosi e immaginando di essere parte di un gruppo musicale tutto al femminile. Nella vita sono sempre state paladine dell'onestà, non hanno mai sopportato le ingiustizie e il bullismo e sono sempre intervenute quando è capitato loro di trovarsi in situazioni del genere. Oggi che sono mamme tengono a sottolineare l'insegnamento che danno ai loro figli, ovvero i valori fondamentali come il rispetto per qualsiasi tipo di diversità, sesso, colore della pelle e posizione sociale. Proprio per questo hanno deciso di fare qualcosa che coinvolga la maggior parte dei giovani con questo nuovo progetto musicale.