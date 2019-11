(@BassoFabrizio)



Il titolo forse non seduce ma già il primo ascolto annichilisce. Perché le nostre vite pullulano di quella che viene definita Vecchia Novità. E' una raffinata ballad scritta da Angelica Schiatti con Alessandro Raina e prodotta da Antonio Cooper Cupertino. Nata per due voci, e nel cassetto da un pochino, Angie ha scelto di coinvolgere Giacomo Ferrara, uno degli attori più amati della sua generazione, inventando un connubio inedito tra due giovani talenti del nuovo cantautorato e del nuovo cinema italiano. Quello che colpisce nella scrittura di Angelica è il senso della realtà. E', Vecchia Novità, la storia di un amore profondo ma tormentato. Di quelli che sono destinati a finire, che sono a tempo direbbe qualcuno. O qualcuna. Quello che fa male non è il finale triste e un po' astioso, perché il tempo asciuga le piaghe del cuore, dell'anima e della testa come fanno la lingua di un cane o di un gatto con le ferite e magari restaura un equilibrio diversamente complice. Il dolore è scoprire che non c'è stata lealtà. Oggi, nel bene e nel male, basta un post su un social per entrare in un mondo che non conoscevi. O che ti era stato venduto per diverso. Perché tu sai...lei/lui sa...ma chi arriva dopo non sa. E nella sua sincera ingenuità annuncia al mondo il suo nuovo amore con particolari ignoti e scopri, magari, che le serate ad ascoltare musica avevano un interesse che andava oltre la serata tra amici. Nulla di male ma andrebbe dichiarato in base al patto di lealtà. Gli esempi potrebbero proseguire...ma la storia è raccolta nelle Vecchie Novità di Angelica.



Per altro questa canzone non è nata per caso come certi esami, un giorno (o quasi) per l'altro, ha decantato a lungo in un cassetto poi in una serata romana nel quartiere di San Lorenzo Angelica si è trovata a cantare con Giacomo (grande voce, un netto valore aggiunto) è ha preso forma. Ed è un brano di confronto e non di fuga nonostante racconti un amore non proprio felice. Almeno nella sua coda finale. Per l'artista brianzola è anche un modo "per andare oltre i miei limiti, alla ricerca di suoni che più mi piacciono. Le parole sono sempre uscite ora è il momento di lavorare sulle sonorità. Quello che mi piace di questo lavoro è che quello che fai resta al di là dei due protagonisti. Come in tanti altri casi nella vita, anche se con Giacomo dovessimo perderci, questo che abbiamo fatto insieme resterà per sempre". Vecchie Novità racconta quegli amori da cotte assurde che non si possono evitare. E neanche si vuole. Si vorrebbe durassero per sempre ma sono a tempo. Ed esplodono un bel giorno come una bomba a orologeria. Ci sta tutto: passione, rabbia, rancore, amore, ostilità, devozione, dedizione ma non la slealtà. E per questo ci costruisci intorno una pietra tombale. Per dirla all'inglese this is the end.



Angelica è in tour da mesi col suo album Quando finisce la Festa (Carosello Records). Le date sono in costante aggiornamento: le prossime sono l'8 novembre a Milano, il 29 a Siena, il 30 a Roma, il 7 dicembre a Fucecchio, l'8 a Carpi e il 28 a Pordenone. Organizza BPM Concerti/RC Waves.