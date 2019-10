Renato Zero in concerto a Roma: info e scaletta

È un debutto “in casa” quello di Renato Zero, che ha in programma di tenere la bellezza di sei concerti al Palazzo dello Sport di Roma, con appuntamenti da venerdì primo novembre a sabato 9 novembre. Una serie di appuntamenti live di preludio al tour dell’artista romano nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia, per presentare dal vivo i brani estratti da “Zero il folle”, il suo più recente disco di inediti, pubblicato all’inizio di ottobre di quest’anno. Di seguito, tutte le informazioni relative al costo dei biglietti, all’orario di inizio dei concerti e alla probabile scaletta delle sei serate, per arrivare preparati.

Renato Zero in concerto al Palazzo dello Sport di Roma: le info

I concerti di Renato Zero al Palazzo dello Sport di Roma avranno luogo venerdì 1, domenica 3, lunedì 4, mercoledì 6, venerdì 8 e sabato 9 novembre, con orario di inizio sempre alle 21. I biglietti per ciascuna serata si trovano sia on-line, sul sito di Viva Ticket, sia presso i punti vendita autorizzati, ai seguenti prezzi:

Intero platea B: 84.80 euro

Intero platea C: 79.50 euro

Intero terzo anello laterale numerato con scarsa visibilità: 42.40 euro

Tutti i prezzi indicati comprendono i costi del diritto di prevendita e delle commissioni di servizio, IVA inclusa.

Renato Zero in concerto a Roma: la probabile scaletta

Stilare la probabile scaletta del concerto di Renato Zero al Palazzo dello Sport di Roma è piuttosto difficile, trattandosi di una prima assoluta della tournée. Tuttavia, essendo i concerti dedicati al suo ultimo disco, “Zero il folle”, è assai probabile che saranno proprio le canzoni estratte da questo album a ricoprire un ruolo particolarmente eminente nel corso della serata. Intervallate, naturalmente, ai pezzi più iconici della discografia del cantante romano. Ecco la tracklist di “Zero il folle”, da cui con ogni probabilità Renato Zero attingerà a piene mani per la formazione della scaletta delle serie serate in programma nel palazzetto dello sport romano:

Mai più da soli Viaggia La culla è vuota Un uomo è… Tutti sospesi Quanto ti amo Che fretta c’è Ufficio reclami Questi anni miei Figli tuoi La vetrina Quattro passi nel blu Zero il folle

Dal disco sono già stati estratti due singoli: “Mai più da soli”, pubblicato a maggio come canzone di lancio dell’intero progetto, e “La vetrina”, brano attualmente in rotazione radiofonica. Le due canzoni rientreranno sicuramente nelle scalette delle sei serate.

Il tour di Renato Zero

Archiviata la lunga residency al Palazzo dello Sport di Roma, il tour di Renato Zero proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. L’appuntamento successivo è fissato per il 14 novembre al Nelson Mandela Forum, con ripetizione il giorno seguente. L’ultimo concerto sarà invece il 26 gennaio al PalaFlorio di Bari, anticipato dai due show del 23 e del 25 nello stesso palazzetto dello sport del capoluogo pugliese. I biglietti per tutte le serate sono in vendita sia sul sito di Viva Ticket che presso i punti vendita autorizzati.