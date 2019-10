Dall’1 novembre il Teatro Duse di Bologna ospiterà gli show di Gianni Morandi per “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni”. Ventuno serate già in programma, con date fino al prossimo 26 gennaio, tutte sullo stesso palco, quello su cui il cantautore bolognese si è esibito per la prima volta 55 anni fa. A metà tra un concerto e uno spettacolo, Gianni Morandi si esibirà in acustico cantando al pubblico i brani che hanno conquistato intere generazioni.

Gianni Morandi: tutte le date degli show bolognesi

Gianni Morandi sta per dare il via al suo progetto artistico “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni”. Una serie di serate tutte nella sua Bologna, sul palco del Teatro Duse, tra musica, racconti di vita e aneddoti curiosi e importanti per la carriera del cantante. Un concerto - spettacolo pensato in forma acustica, in cui oltre alle canzoni di repertorio verrà presentato anche un brano inedito intitolato proprio “Stasera gioco in casa”, omonimo al tour. Il pezzo è stato scritto per l’occasione da Paolo Antonacci, nipote di Gianni Morandi nonché figlio di Biagio Antonacci. Si tratta di una ballad romantica, con suoni morbidi, dichiarazione d’amore per tutto ciò che ci fa sentire a casa. Queste le parole di Morandi: «Non avrei mai pensato un giorno che avrei cantato un brano di mio nipote. Paolo ha un grande talento per la scrittura e sono davvero molto contento che abbia voluto scrivere una canzone per me e sarà anche molto emozionante cantarla davanti alla mia famiglia». Sullo spettacolo ha aggiunto: «C’è sempre un momento della vita in cui si sente il forte desiderio di tornare nel luogo da dove si è partiti. La prima volta che ho cantato al Duse è stato nel 1964 e ricordo che mi tremavano le gambe. Dopo tanti anni e aver girato tutto il mondo, tornare nella mia città con una nuova serie di concerti è una grandissima emozione. Voglio ringraziare il Teatro Duse per avermi proposto questa nuova avventura artistica che mi darà la possibilità di cantare in teatro, dove l’atmosfera è sempre un po’ speciale ed è possibile instaurare una relazione più profonda con il pubblico. Attraverso le canzoni racconterò il mio viaggio nella musica e la mia vita». Di seguito riportiamo tutte le date in programma al Teatro Duse di Bologna, con i rispettivi orari d’inizio degli show:

1 novembre 2019 – ore 21

2 novembre 2019 – ore 21

3 novembre 2019 – ore 16

7 novembre 2019 – ore 21

14 novembre 2019 – ore 21

21 novembre 2019 – ore 21

28 novembre 2019 – ore 21

5 dicembre 2019 – ore 21

12 dicembre 2019 – ore 21

20 dicembre 2019 – ore 21

21 dicembre 2019 – ore 21

22 dicembre 2019 – ore 16

26 dicembre 2019 – ore 17

29 dicembre 2019 – ore 16

31 dicembre 2019 – ore 21:30

3 gennaio 2020 – ore 21

4 gennaio 2020 – ore 21

11 gennaio 2020 – ore 21

12 gennaio 2020 – ore 16

25 gennaio 2020 – ore 21

26 gennaio 2020 – ore 16

Biglietti: i prezzi e dove acquistarli

I biglietti per assistere agli show bolognesi di Gianni Morandi, “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni”, sono in vendita direttamente presso la biglietteria del Teatro Duse di Bologna (via Cartoleria 42). È possibile acquistare i ticket anche in prevendita su circuito Vivaticket, online, attraverso il call center e nei punti vendita autorizzati. Questi i prezzi validi per tutti i concerti in programma (diritti di prevendita esclusi):