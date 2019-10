Francesco Renga in concerto a Roma: info e scaletta

“L’altra metà tour” sta portando la musica di Francesco Renga nei teatri di tutta Italia, per poi arrivare in diverse città europee nel 2020. I prossimi concerti in calendario si terranno a Roma: all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia – sono in programma due date, domenica 3 e lunedì 4 novembre. Di seguito potete trovare tutte le info per arrivare preparati a entrambi i live di Francesco Renga nella Capitale: orari, biglietti e la possibile scaletta degli show.

Francesco Renga a Roma: tutte le info sul doppio concerto

Francesco Renga è attualmente impegnato nel tour di presentazione de “L’altra metà”, il suo nuovo album pubblicato lo scorso 19 aprile per Sony Music. L’artista si esibirà dal vivo nella magica cornice dei teatri, con un calendario ricchissimo di date. I prossimi appuntamenti in programma si terranno domenica 3 e lunedì 4 novembre all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia – di Roma. L’orario d’inizio di entrambi i live di Francesco Renga è fissato per le 21:00. I biglietti per assistere agli spettacoli romani sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): galleria laterale 35 euro, seconda galleria 40 euro, prima galleria secondo settore 47 euro, prima galleria primo settore 57 euro, platea II settore 62 euro, platea I settore 69 euro. L’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia – si trova in viale Pietro de Coubertin 30, a 1,5 km dal centro della Capitale (Piazza di Spagna), ed è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: autobus 910, 53, 982, 168; tram linea 2; metro A - fermata Flaminio (poi tram 2), ferrovia Roma-nord – fermata Piazza Euclide.

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour autunnale 2019, Francesco Renga sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “L’altra metà”, uscito lo scorso 19 aprile per Sony Music. In scaletta, pertanto, saranno presenti molti pezzi contenuti nel disco, oltre al singolo “Aspetto che torni”, il cantante porterà in scena canzoni come “L’odore del caffè”, “Prima o poi”, “L’unica risposta”. Sicuramente non mancheranno anche le precedenti hit di Francesco Renga, brani che hanno segnato la sua carriera tra cui “Angelo”, “La tua bellezza”, “Meravigliosa”, “Guardami amore” e tantissimi altri. Il 25 ottobre il cantautore ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Normale”, in featuring con Ermal Meta; il brano è presente nella seconda edizione digitale dell’ultimo album e ci aspettiamo che la canzone venga presto presentata anche live sui palchi. Nel frattempo, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita da Francesco Renga durante le precedenti date de “L’altra metà tour”; ricordiamo che le canzoni presentate durante i live di Roma potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.