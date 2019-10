Enrique Iglesias in concerto a Milano: info e scaletta

Sarà un sabato sera al ritmo della musica latina, quello del 2 novembre, per i milanesi. Gran cerimoniere della serata sarà il re della musica latina, Enrique Iglesias, atteso sul palco del Forum di Assago, alle porte di Milano, per l’unica tappa italiana del suo tour mondiale. Di seguito, tutte le informazioni relative all’orario di inizio del concerto, ai prezzi dei biglietti ancora in vendita e alla probabile scaletta della serata, per arrivare pronti all’appuntamento musicale.

Enrique Iglesias in concerto a Milano: le info

L’inizio del concerto di Enrique Iglesias, sabato 2 novembre al Forum di Assago, alle porte di Milano, è in programma per le 21, anche se la musica inizierà a suonare all’interno del palazzetto dello sport già alle 20. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita abituali si trovano ancora i biglietti per la serata, in vendita a partire da 49 euro, prezzo relativo a un posto nell’anello C 2, settore numerato. A 59 euro si trovano invece i tagliandi per l’anello C 1 settore numerato, a 69 euro per l’anello B 2 settore numerato, a 79 euro per l’anello B 1 settore numerato e a 89 euro per la tribuna gold. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi per le prevendite. Completamente esauriti i biglietti per il parterre in piedi e per il Pit – Parterre in piedi. Il Forum di Assago si trova alle porte di Milano ed è raggiungibile sia con la propria auto che tramite i mezzi di trasporto pubblico. All’esterno della struttura, inoltre, sono presenti degli ampi parcheggi a pagamento dove è possibile posteggiare la propria macchina. Chi preferisse invece recarsi al palasport con i mezzi pubblici potrà utilizzare la linea verde della metropolitana, scendendo alla fermata Assago Milanofiori Forum.

Enrique Iglesias in concerto a Milano: la probabile scaletta

È possibile determinare quale sarà la probabile scaletta del concerto di Enrique Iglesias sulla base di quelle già proposte nel corso delle date del tour già andate in scena. La serata si dovrebbe aprire sulle note di “Move to Miami” per concludersi su quelle di “I Like It”. Nel corso della serata, poi, troveranno posto alcune tra le canzoni più celebri dell’artista spagnolo: da “Duele el corazon” a “El perdon” e da “Subeme la radio” a “Hero”, passando naturalmente per “Bailamos” e, naturalmente, per il successo intramontabile “Bailando”. Per una lunga cavalcata nei ritmi latini, con parole a metà tra la lingua inglese e la lingua spagnola. Non è escluso comunque che il cantante decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando uno o più brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Enrique Iglesias, sabato 2 novembre 2019 al Forum di Assago: