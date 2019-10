Roberto Vecchioni in concerto a Parma: info e scaletta

Fa tappa a Parma la tournée teatrale di Roberto Vecchioni: l’appuntamento con “il professore” è in programma per la sera di giovedì 31 ottobre, al teatro Regio. Occasione durante la quale i fan dell’artista potranno ascoltare alcune tra le canzoni più belle e conosciute della sua discografia, che hanno contribuito in generale a costruire parte della storia della musica italiana. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio del concerto, biglietti ancora in vendita e relativi prezzi e probabile scaletta della serata, per arrivare preparati al concerto.

Roberto Vecchioni in concerto a Parma: le informazioni

L’inizio del concerto di Roberto Vecchioni, giovedì 31 ottobre al teatro Region di Parma, è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati è ancora possibile acquistare i biglietti, in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita fisici a partire da 23 euro, prezzo relativo a un posto nella galleria non numerata. A 36.50 euro si trovano invece i tagliandi per la galleria, a 52 euro per i palchi laterali, infine a 63 euro per i palchi centrali. Tutti i prezzi comprendono anche i costi del diritto di prevendita. Esauriti invece i biglietti per la platea. Il teatro Regio si trova al civico 16 di via Giuseppe Garibaldi.

La probabile scaletta del concerto di Roberto Vecchioni a Parma

La serata dovrebbe iniziare sulle note di “Una notte, un viaggiatore” per concludersi su quelle di “Samarcanda”. Nel corso della serata protagoniste saranno tutte le canzoni più celebri e apprezzate del repertorio dell’artista, non essendo il tour di accompagnamento alla pubblicazione di un disco particolare. Troveranno posto brani come “Stranamore (Pure questo è amore)”, “El bandolero stanco”, “Sogna ragazzo sogna”, “Chiamami ancora amore” e, naturalmente, “Luci a San Siro”. Non è escluso naturalmente che l’artista milanese decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo, eliminando o variando l’ordine di esecuzione dei brani. D’altra parte, il cantante può contare su una produzione pressoché sterminata. La probabile scaletta del concerto di Roberto Vecchioni, giovedì 31 ottobre al teatro Regio di Parma:

Una notte, un viaggiatore Com’è lunga la notte La mia ragazza Ogni canzone d’amore Giulio Ti insegnerò a volare (Alex) Formidabili quegli anni L’infinito Stranamore (pure questo è amore) Le rose blu El bandolero stanco Bella ciao Le mie ragazze Voglio una donna Ninni Velasquez Sogna ragazzo sogna Chiamami ancora amore Luci a San Siro Samarcanda

I prossimi concerti del tour di Roberto Vecchioni

Archiviata la data in programma a Parma, il tour di Roberto Vecchioni proseguirà nei teatri delle principali città d’Italia. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 9 novembre al teatro Colosseo di Torino, mentre la data conclusiva sarà venerdì 28 febbraio al teatro Gallerio di Legnano, in provincia di Milano. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati a partire da 30 euro, compresi i costi della prevendita.