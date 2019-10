La lunga notte di Halloween

Sempre più ricca di contenuti la notte di Halloween, il cosiddetto Capodanno d’Autunno, che ormai ha preso piede come pochi altri prefestivi durante l’anno. Giovedì 31 ottobre 2019 c’è soltanto l’imbarazzo della scelta per chi voglia trascorrere una serata con i propri dj e i propri club preferiti. Il nostro itinerario inizia dal Lingotto di Torino, dove torna il festival Movement e la una line up molto techno, nella quale spiccano i nomi di Jamie Jones e Joseph Capriati (in versione b2b) Amelie Lens (nella foto), DJ Bone, giovani promesse quali Anastasia Kristensen, il resident di elrow Eddy M e Lollino, vincitore di BURN Residency. Sempre a Torino, sempre al Lingotto, sabato 1 e domenica 2 novembre è il turno di Club To Club, con Flume, James Blake e Floating Points. All’Amnesia Milano l’ospite speciale è Leon, specializzato come pochi nelle cosiddette maratone musicali, dj set che durano ore e ore. Altro Halloween party all’insegna della musica elettronica, l’edizione autunnale di Cocoon Riccione, che giovedì 31 ottobre torna in edizione speciale al rinnovato Peter Pan Club di Riccione; in console Ilario Alicante, vincitore nel 2018 dei dj Awards di Ibiza quale miglior dj techno. Al Muretto di Jesolo va in scena un vero e proprio festival, con la succitata Amelie Lens, Jamie Jones, Loco Dice e Maceo Plex. Al Tenax di Firenze ospiti speciali Ben Klock (un autentico peso massimo di categoria) e Gladis, allo Spazio 900 di Roma Dax J, alla Villa Pascià di Olbia la one-night RICHBITCH con Fabrizio H. Nel complesso, tutta una serie dj e one-night dove non si chiede necessariamente un dress code a tema, ma soltanto essere appassionati di buona musica. Nulla vieta – sia chiaro – a chi voglia vestirsi da Freddy Krueger di presentarsi con maschere, trucco e parrucco!