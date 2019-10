Un giorno in più è il nuovo singolo dei Rio

Dopo 15 anni siamo tornati alla radice del nostro suono, a quel rock-pop che ci contraddistingueva. Abbiamo suonato più di 700 concerti in 15 anni e in molti paesi del mondo, tra cui Brasile, Messico, Romania, Inghilterra, portandoci sempre appresso quella positività, quell’energia e quei colori che da sempre hanno caratterizzato la nostra musica, le nostre canzoni. Abbiamo partecipato a grandi eventi, uno su tutti il primo Campovolo di Ligabue a Reggio Emilia nel 2005. I RIO sono stati la prima rock band al mondo a suonare all’Europarlamento a Bruxelles!



Ci siamo occupati di ecologia “in tempi non sospetti”, scrivendo nel 2007 un brano come “Il Gigante”, fregiandoci della collaborazione con Fiorella Mannoia e Paolo Rossi e entrando in alta rotazione radiofonica sui principali network italiani! Nel 2011, due brani del 4º disco “Mediterraneo”, entrano nella colonna sonora del film “Matrimonio A Parigi”, di Claudio Risi prodotto dai fratelli Fabio e Massimo Boldi. Nel 2018 l’attore Fabio Troiano è protagonista del video di “Start Up”, dedicato alle giovani imprese che cercano di farsi strada nel mondo del lavoro con creatività e intelligenza. Nonostante il tempo trascorso “on the road”, il nostro entusiasmo non si è mai spento e in questo 2019 siamo tornati con un manipolo di canzoni cariche di adrenalina e positività. Un po’ di sano rock’n’roll, da portare a spasso per riattivare la circolazione.



Un giorno in più è il nostro nuovo singolo, il secondo singolo estratto dall’album Buona Vita. È un nuovo capitolo del percorso in cui rivolgiamo uno sguardo al passato. Abbiamo voluto ripescare dagli esordi quello spirito che nel tempo avevamo tralasciato per esplorare nuove sfumature che arricchissero il nostro bagaglio musicale e umano. Siamo tornati alla radice del nostro suono percorrendo un viaggio a ritroso sulle trafficate e polverose strade di quel sound emiliano dei primi anni 90 che un po’ ci manca! “Un giorno in più”, è una canzone semplice, immediata, come la maggior parte delle nostre composizioni, con un testo apparentemente leggero ma che nasconde un profondo significato. È un inno alla resilienza e all’amore verso la vita, una canzone dedicata alle persone che trovano il coraggio di sorridere quando sono in difficoltà, sapendo in cuor loro che ci sarà sempre un domani in cui le cose possono cambiare. A patto di resistere. È la nostra filosofia, il nostro vedere sempre il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto...il nostro essere! Costruire, piuttosto che distruggere! Cercare un barlume di quel che c’è di buono in mezzo al caos che ci circonda. La musica non può certo cambiare le sorti delle persone ma può sicuramente aiutarci a vivere meglio. Così nascono le nostre canzoni, dagli incontri, dai sogni, dai pensieri e dai viaggi che ci raccontano i fan, gli amici, la gente che incontriamo lungo il nostro cammino, e tutte quelle storie vanno a comporre poi i nostri album. Un giorno in più è uno di questi racconti.