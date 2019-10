Si parte lunedì 28 con una lezione speciale all’Università inserita nel programma culture proposto da Movement: per una giornata al Politecnico di Torino si terrà il workshop per gli studenti POLITECHNO che quest’anno vedrà un focus sulla sostenibilità di un festival sia dal punto di vista delle economie, sia dal lato ambientale. Ancora una volta sarà il Lingotto ad ospitare il main act di Movement che giovedì 31 ottobre verrà suddiviso in diverse arene per ospitare i numerosi set e allestito ad hoc grazie ad una produzione sorprendente. Sui palchi si esibiranno i maggiori nomi della scena, per una line-up che mette in campo illustri detroitiani come Dj Bone, nuovi dominatori della scena contemporanea, la belga Amelie Lens e la sua techno senza compromessi, e il curioso e affascinante incontro in back to back tra Joseph Capriati e Jamie Jones. Artisti coraggiosi e sperimentali come l'interessantissima promessa Anastasia Kristensen, giovani leoni in ascesa l’accoppiata targata Solid Grooves rappresentata da Michael Bibi e Paswsa, gli olandesi ANOTR, lo spagnolo Dennis Cruz, il resident di Elrow Eddy M.



Nei giorni a seguire ci saranno gli eventi che andranno a completare la ricchissima programmazione di Movement: venerdì 1° novembre l'appuntamento è al Milk Club con la dj slovena Brina Knauss e la producer e vocalist originaria di Tel Aviv Magit Cacoon. A chiudere la settimana un'incredibile serata all'Audiodrome Live Club, sabato 2 novembre fino alle luci dell’alba di domenica 3, con il re della techno Derrick May e il producer leggendario di Detroit D-Wynn. Movement anche quest’anno propone una programmazione artistica di altissimo livello, un affresco a trecentosessanta gradi su ciò che succede nei dancefloor contemporanei.



Una particolare attenzione come sempre sarà rivolta all'offerta del beverage all'interno del Premium Bar della SEAT Lounge e della Jager Terrace. A coordinare i bar ci saranno Barz8 e Campari Academy che manderanno un capo barman ciascuno. Per l’occasione il Barz8 realizzerà un cocktail speciale, il SEAT Mule, con Juzu, wasabi, ginger beer e vodka.