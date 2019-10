Ultimo, già sold out il concerto al Circo Massimo di Roma

Non ci erano riusciti i Thegiornalisti, ci è riuscito Ultimo. E con ben nove mesi di anticipo. La data conclusiva dell’ “Ultimo Stadi 2020” al Circo Massimo di Roma, in programma il prossimo 19 luglio è infatti già sold out. Un tutto esaurito che fa seguito a quelli registrati nei giorni precedenti per le date di Firenze, Napoli e Milano, segno di un successo a valanga che sta travolgendo l’artista romano. «Lasciate che vi dica una cosa, è qualcosa di neanche descrivibile quello che sta succedendo – ha scritto su Facebook Ultimo – non so se da fuori arriva quello che arriva a me. Ma io sento come se stessi vivendo in un film, un film bellissimo dove ognuno di voi sta contribuendo nel suo ruolo da Oscar. Non voglio parlare di numeri (seppur irreali) perché sarebbe rovinare la magia di quello che voglio trasmettervi. Voglio trasmettervi gratitudine, amore e condivisione. Immaginatemi cosi, come in questa foto: in ginocchio a dirvi grazie. Grazie. Grazie. Ho puntato e continuerò a puntare tutto sulla musica, continuo a non accettare compromessi. Io parlo con le canzoni, stop. Ed il vostro meraviglioso regalo sta nel fatto che riuscite a farvele bastare. Roma, il 19 Luglio saremo tanti... ma tanti tanti... scriveremo insieme un’altra meravigliosa pagina della nostra storia, perché la forza di tutto questo risiede nella forza del nome che porto. Grazie Ragazzi. Davanti a me, Ultimo».

Le date di “Ultimo Stadi 2020”

Le prevendite per il tour che vedrà Ultimo girare i grandi stadi italiani tra maggio e luglio prossimi continuano a ritmo serrato sul circuito Ticketone, con prezzi che partono da 31 euro. Disponibili anche i Vip Pack, che comprendono un biglietto di Prato Gold, ingresso anticipato alla venue, gadget esclusivi e personale dedicato. Di seguito tutte le date dell’”Ultimo Stadi 2020”:

Venerdì 29 maggio – Bibione (VE), Stadio Comunale

Mercoledì 3 giugno – Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

Sabato 6 giugno – Firenze, Stadio Artemio Franchi SOLD OUT

Domenica 7 giugno – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno – Napoli, Stadio San Paolo SOLD OUT

Domenica 14 giugno – Napoli, Stadio San Paolo

Giovedì 18 giugno – Milano, Stadio San Siro

Venerdì 19 giugno – Milano, Stadio San Siro SOLD OUT

Venerdì 26 giugno – Modena, Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno – Ancona, Stadio del Conero

Sabato 4 luglio – Pescara, Stadio Adriatico

Sabato 11 luglio – Bari, Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio – Roma, Circo Massimo SOLD OUT

Il nuovo singolo “Quando fuori piove”

Ultimo sta ancora cavalcando l’onda lunghissima del successo di “Colpa delle favole” e lo scorso 2 ottobre è uscito con un nuovo singolo “Quando fuori piove”, il sesto estratto dal fortunatissimo album. Il disco, pubblicato il 5 aprile scorso, continua a dominare le classifiche di vendita tanto che ben cinque dei tredici brani presenti nella tracklist sono stati certificati con il disco di platino, mentre quattro hanno ricevuto la certificazione d’oro. Come ha recentemente dichiarato il cantautore, la canzone è stata scritta proprio durante l’instore tour che lo ha visto fare tappa in diverse città italiane per presentare ai fan il suo penultimo progetto discografico.