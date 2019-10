di Camilla Abrusci

E’ stata una delle popstar più seguite negli anni ‘80/’90 e il suo percorso artistico è ricco di successi a livello mondiale. Venerdì 25 ottobre esce il nuovo album di inediti di Ivana Spagna, il titolo è la sua data di nascita.

Ivana Spagna: dieci anni dopo

Ivana Spagna torna, a distanza di 10 anni dall’ultimo disco di inediti, con un nuovo album dal titolo “1954”. Uscirà venerdì 25 ottobre in due versioni: cd e anche in vinile. Il nuovo progetto musicale è composto da dieci canzoni ed è stato anticipato dal primo singolo estratto “Nessuno è come te”, dedicato agli amori impossibili che appaiono all’improvviso, non hanno lunga vita, ma ti segnano per sempre. Nell’album sono presenti diverse collaborazioni e una nuova versione della canzone simbolo di Biagio Antonacci, “Se io se lei”. In questa rivisitazione del brano la cantante l’ha trasformata in una storia d’amore tra due donne. Non solo amore però in “1954”. Ivana Spagna infatti ha voluto sperimentare anche un genere musicale che ancora non aveva mai provato: il reggaeton. Nel disco è presente “Cartagena” cantata in featuring con Jay Santos.

Ivana Spagna: dall’inglese all’italiano

La sua carriera musicale è iniziata negli anni ’80 quando Ivana Spagna si autoproduce due canzoni dal timbro dance: Easy Lady e Jealousy che raggiungono immediatamente il mercato internazionale. Il suo esordio quindi avviene con brani in lingua inglese e per catturare ancora più l’attenzione inizia ad esibirsi con look stravaganti che incantavano ogni volta il pubblico. Dopo essere stata scelta da Elton John per incidere la versione italiana di “Circle of life” (colonna sonora per il cartone animato Disney Il Re Leone) è passata alla sua lingua d’origine che le ha regalato altrettante soddisfazioni. A distanza di parecchi anni, in cui ha avuto il tempo anche di fare la stilista di abiti per cagnolini, è tornata per un breve periodo al suo primo amore: la dance music. Prima con “The Magic Of Love”, poi con “Baby Don’t Go” e “Straight to Hell”. La sua voce calda e sensuale e la sua vena romantica l’ha portata nuovamente a cantare brani che inneggiano all’amore: 1954, il nuovo lavoro discografico di una delle artiste italiane che hanno avuto più successo all’estero.

1954: i titoli dei brani

Il diciassettesimo album in studio arriva esattamente sette anni dopo da “Four” e contiene dieci canzoni. Di seguito la tracklist del disco: