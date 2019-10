Sta per arrivare a Torino una nuova edizione di Club To Club: tutte le info sul festival, biglietti e line up

A Torino sta per tornare Club To Club, festival avant-pop e di elettronica sperimentale che dal 30 ottobre al 3 novembre 2019 animerà varie location della città sabauda. Tra i nomi protagonisti delle serate al Lingotto troviamo James Blake, Flume, i Chromatics, Romy (The XX) e tantissimi altri artisti che faranno ballare il loro pubblico fino alle luci dell’alba.

Club To Club 2019: il programma completo del festival

La sua fama va ben oltre i confini nazionali, C2C è tra i festival italiani più conosciuti ed apprezzati a livello globale. Una cinque giorni di musica che ogni anno porta in città un pubblico internazionale e artisti immensi, senza perdere di vista i diamanti grezzi ancora meno noti ai più. Giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione, Club To Club riporta sui palchi il concept “La luce al buio: Season 2”, ispirato a una canzone di Franco Battiato: “un’esplorazione interculturale del significato di luce e oscurità”, come si legge dalla nota stampa. Dopo un’anteprima milanese ad ingresso gratuito, in programma il 24 ottobre in Via Mecenate con protagonisti Deena Abdelwahed, Gang Of Ducks, Giant Swan e Slikback, il festival arriverà a Torino dal 30 ottobre al 3 novembre. Potremo assistere alle moltissime esclusive italiane di artisti del calibro di Flume, produttore australiano vincitore di un Grammy, e dei Chromatics, band di Portland dalle melodie malinconiche, tra synth e linee vocali ipnotiche. Tra i nomi di punta di questa stagione non possiamo non menzionare James Blake, produttore, cantante e compositore britannico che nell’ultimo album “Assume Form” ha confermato la sua meravigliosa capacità di mischiare il calore delle vocalità R&B con l’elettronica ed elementi ritmici minimali. Ecco il programma completo di C2C 2019, giorno per giorno e suddiviso per location:

mercoledì 30 ottobre @ OGR Torino

Slowthai

giovedì 31 ottobre @ OGR Torino

Redbull presents Holly Herndon: PROTO

Spencer D (Visible Cloaks) dj set

Spiritual Sauna: Rapala700 & Virginia W.

venerdì 1 novembre @ Lingotto Fiere

Flume

James Blake

Battles

Black Midi

Skee Mask

Let’s Eat Grandma

MorMor

Rap

Slikback

72 – Hour Post Fight

Haunter Records: Heith & Sense Fracture

Jackie – Hundebiss

Mana

venerdì 1 novembre @ OGR Torino

Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shiban

sabato 2 novembre @ Lingotto Fiere

Chromatics

Romy (The XX)

The Comet Is Coming

Floating Points (live)

Helado Negro

Kelsey Lu

Nu Guinea (dj set / live keys)

Sophie

?

Desire

Issam

Sama’

Spime.Im

Blinky

domenica 3 novembre @ Porta Palazzo

Napoli Segreta

Stump Valley

domenica 3 novembre @ Reggia di Venaria

Line-up t.b.a.

Biglietti: prezzi e dove acquistarli

Per assistere al live di Holly Herndon e alle altre performance in programma giovedì 31 ottobre alle OGR è possibile acquistare il biglietto su circuito Boxol al prezzo di 10 euro (diritti di prevendita inclusi). Per le serate del weekend al Lingotto sono disponibili le seguenti tipologie di biglietti: Friday Pass – 1 novembre a 35 euro + d.p. (in esaurimento), Saturday Pass – 2 novembre a 35 euro + d.p. e il Golden Pass per l’accesso a entrambe le serate (1 e 2 novembre) a 65 euro + d.p. (biglietti in esaurimento). Lo show in programma mercoledì 30 ottobre è gratuito per i possessori del Golden Pass. I biglietti per gli show al Lingotto Fiere sono acquistabili su circuiti Mailticket, Ticketmaster, Festicket e Ticketone.