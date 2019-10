L’“Head Above Water Tour" ogni giorno fa respirare aria di novità: dopo aver cambiato location del concerto del 16 marzo, adesso Avril Lavigne aggiunge un’altra data. I fan possono segnarlo sul loro calendario e acquistare già i biglietti. La cantante si esibirà al Lorenzini District di Milano anche giorno 15.

Avril Lavigne: tutti i suoi successi

Avril Ramona Lavigne, è questo il suo nome completo all’anagrafe, raggiunge il successo immediatamente. Dopo aver ricevuto in regalo una chitarra dai suoi genitori, inizia a imparare a suonarla da autodidatta. All’età di 16 anni firma il suo primo contratto con la casa discografica Arista Records e nel 2002 pubblica il suo primo album Let Go, anticipato dall’uscita del singolo Complicated. Il brano diventa subito una Hit a livello internazionale e la lancia nel mercato musicale mondiale. Tutte le tracce contenute nel disco di esordio diventano dei veri e propri successi planetari: da Losing Grip a Sk8er Boi e I'm With You. Avril Lavigne è ormai l’idolo dei teenager di tutto il mondo e la cantante punk-rock per eccellenza. I successi arrivano uno dopo l’altro. Nell’arco della sua carriera vende più di 40 milioni di album e riceve otto nomine ai Grammy Award e tre ai BRIT Award. Inoltre vince un MTV Video Music Awards, due MTV Europe Music Awards, sette Radio Disney Music Awards e otto Juno Award. Nel 2013 le diagnosticano la Lyme ed è costretta a fermarsi. Torna dopo cinque anni con il sesto album della sua carriera, l’ Head Above Water che porta in giro per tutta l’America. Finita la tournée negli Stati Uniti, Avril Lavigne annuncia nuove date sparse in tutto il mondo.

Avril Lavigne: le due date a Milano

La sera dell’ultimo concerto che l’ha vista calcare i palchi più importati degli Usa, ha annunciato tramite un post sui social la voglia di continuare il tour e di esibirsi nel resto del mondo, passando dall’Europa e quindi dall’Italia. La data annunciata nel nostro Paese era inizialmente una, il 16 marzo 2020 al Fabrique di Milano. Qualche giorno dopo è stato annunciato il cambio di location per un posto che potesse ospitare più persone. Oggi, a distanza di poche ore dall’ultima novità riguardante il suo arrivo nel Bel Paese, Avril Lavigne ha reso noto a tutti i suoi fan che ha aggiunto un’altra data che anticipa la precedente: si esibirà sia il 15 sia il 16 marzo al Lorenzini District di Milano. La decisione è stata presa dopo che la prima data annunciata è diventata sold out in pochissime ore. I fan che sono rimasti delusi per non essere riusciti a comprare i biglietti per quella che era considerata l’unico live italiano, potranno rifarsi andando già da adesso sul sito di TicketOne e su tutte le piattaforme autorizzate.