Francesco Renga, due concerti a Bergamo: info e scaletta

Doppietta bergamasca per Francesco Renga, che arriva al Teatro Creberg col suo “L’altra metà Tour 2019-2020”. Il musicista udinese si esibirà a Bergamo mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre. Biglietti disponibili per entrambe le serate sul circuito TicketOne: i prezzi sono di 40 euro per il Terzo settore, di 55 euro per il Secondo e di 69 per il Primo.

Un tour infinito

È partito l’8 ottobre da Cascina (PI) e andrà avanti a ritmi serratissimi fino all’inizio del nuovo anno, con pure alcune date oltre confine, “L’altra metà Tour 2019-2020”. Oltre 50 date in un paio di mesi abbondanti, roba da record. Di seguito tutte le date ancora in programma:

Mercoledì 23 ottobre – Bergamo, Teatro Creberg

Giovedì 24 ottobre – Bergamo, Teatro Creberg

Sabato 26 ottobre – Bassano del Grappa (VI), PalaBassano 2

Lunedì 28 ottobre – Brescia, Dis_Play Brixia Forum

Martedì 29 ottobre – Brescia, Dis_Play Brixia Forum

Giovedì 31 ottobre – Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

Domenica 3 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

Lunedì 4 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

Martedì 5 novembre – Cesena, Nuovo Teatro Carisport

Giovedì 7 novembre – Ancona, Teatro delle Muse

Venerdì 8 novembre – Sanremo (IM), Teatro Ariston

Sabato 9 novembre – Saint Vincent (AO), Palais

Lunedì 11 novembre – Alessandria, Cinema Teatro Alessandrino

Martedì 12 novembre – Genova, Teatro Carlo Felice

Mercoledì 13 novembre – Grosseto, Teatro Moderno

Venerdì 15 novembre – Atena Lucana (SA), Gran Teatro PalaDianflex

Sabato 16 novembre – Avellino, Teatro Gesualdo

Lunedì 18 novembre – Napoli, Teatro Augusteo

Martedì 19 novembre – Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 21 novembre – Bari, Teatro Team

Venerdì 22 novembre – Bari, Teatro Team

Sabato 23 novembre – Crotone, PalaMilione

Lunedì 25 novembre – Palermo, Teatro Golden

Mercoledì 27 novembre – Catania, Teatro Metropolitan

Giovedì 28 novembre – Marsala (TP), Teatro Impero

Domenica 1 dicembre – Lugano, Palazzo dei Congressi

Lunedì 2 dicembre – Berna, Theater National

Martedì 3 dicembre – Piacenza, Teatro Politeama

Giovedì 5 dicembre – Varese, Teatro Opnejobmetis

Venerdì 6 dicembre – Trento, Auditorium Santa Chiara

Sabato 7 dicembre – Mantova, Grana Padano Theatre

Lunedì 9 dicembre – Trieste, Teatro Rossetti

Martedì 10 dicembre – Bologna, Europauditorium

Giovedì 12 dicembre – Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 13 dicembre – Torino, Teatro Colosseo

Sabato 14 dicembre – Parma, Teatro Regio

Lunedì 16 dicembre – Biella, Teatro Odeon

Martedì 17 dicembre – Bologna, Europauditorium

Giovedì 19 dicembre – Reggio Emilia, Teatro Valli

Venerdì 20 dicembre – La Spezia, Teatro Civico

Domenica 22 dicembre – Sassari, Teatro Comunale

Lunedì 23 dicembre – Cagliari, Fiera

Mercoledì 13 maggio – Bruxelles, La Madeleine

Venerdì 15 maggio – Parigi, La Cigale

Sabato 16 maggio – Londra, O2 Shepherds Bush Empire

La probabile scaletta

Il concerto di Francesco Renga al Teatro Creberg sarà dedicato soprattutto alle canzoni estratte da “L’altra metà”, suo ultimo disco di inediti, che difatti sarà proposto in maniera piuttosto copiosa nel corso della serata. Ma non sarà l’ultimo album di Renga il solo protagonista del concerto, che vedrà l’alternarsi infatti di alcune tra le canzoni più celebri e apprezzate della discografia del cantante bresciano. L’esibizione di Francesco Renga alterna momenti pop ad altri squisitamente rock, come nel lungo medley nella seconda metà del concerto, con alcune incursioni su generi non tipicamente tricolori. E chissà che non ci sia spazio per la prima volta dal vivo del nuovo singolo “Normale”, in uscita venerdì 25 ottobre e che vede la collaborazione di Ermal Meta. Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la setlist dei due concerti bergamaschi, ecco l’elenco delle canzoni eseguite nel corso del concerto di Mestre, al Teatro Toniolo, dello scorso 19 ottobre: