Francesco Renga in concerto a Legnano: info e scaletta

Dopo le due date già andate in scena a Milano, il tour di Francesco Renga torna nel capoluogo lombardo, questa volta in provincia. L’occasione è il concerto di lunedì 21 ottobre al teatro Galleria di Legnano. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio, prezzi dei biglietti ancora in vendita e probabile scaletta del concerto, per arrivare preparati alla serata.

Francesco Renga in concerto a Legnano, in provincia di Milano: le informazioni

L’inizio del concerto di Francesco Renga, lunedì 21 ottobre al teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano, è in programma per le 21. Sono ancora disponibili i biglietti per la serata: acquistabili sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita fisici. Questi sono in vendita a partire da 39 euro: prezzo relativo a un posto nella seconda galleria. Ci sono ancora tagliandi relativi a ciascun ordine di posto: a 54 euro per un posto nella prima galleria e per la poltrona e a 64 euro per la poltronissima. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi dei diritti di prevendita. Dopo il concerto in programma a Legnano, il tour di Francesco Renga proseguirà nei teatri delle principali città d’Italia. Il prossimo doppio appuntamento è in programma per mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre al teatro Creberg – teatro Bergamo, nell’omonima città lombarda. I biglietti sono ancora disponibili sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita fisici a partire da 40 euro, comprensivi dei diritti di prevendita.

Francesco Renga in concerto a Legnano: la probabile scaletta

Il concerto di Francesco Renga al teatro Galleria di Legnano sarà dedicato soprattutto alle canzoni estratte da “L’altra metà”, l’ultimo disco di inediti di Francesco Renga, che difatti sarà proposto in maniera piuttosto copiosa nel corso della serata. Ma non sarà l’ultimo album di Renga il solo protagonista del concerto, che vedrà l’alternarsi infatti di alcune tra le canzoni più celebri e apprezzate della discografia del cantante bresciano. L’inizio della serata dovrebbe essere sulle note de “L’amore del mostro”, mentre la conclusione sarà affidata a “Oltre”. Questo, se l’artista – come è assai probabile – deciderà di ripetere le scalette dei concerti già andati in scena nel corso de “L’altra metà Tour 2019”. La probabile scaletta del concerto di Francesco Renga, lunedì 21 ottobre al teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano: