Fiorella Mannoia in concerto a Bergamo: info e scaletta

Arriva a Bergamo il “Personale Tour 2019” di Fiorella Mannoia: la tournée della cantante romana dedicata al suo ultimo disco di inediti. L’appuntamento per i fan dell’artista è per martedì 22 ottobre al teatro Creberg – teatro Bergamo. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio del concerto, prezzi dei biglietti ancora in vendita e probabile scaletta, per arrivare preparati alla serata.

Fiorella Mannoia in concerto a Bergamo: le informazioni

L’inizio del concerto di Fiorella Mannoia, martedì 22 ottobre al teatro Creberg – Teatro Bergamo dell’omonima città lombarda è per le 21. Il concerto ha già fatto registrare il tutto esaurito, quindi non sono disponibili più biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita fisici. Il teatro Creberg – teatro Bergamo si trova al civico 24 di via Pizzo della Presolana.

Fiorella Mannoia in concerto a Bergamo: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Fiorela Mannoia a Bergamo sarà dedicata soprattutto alle canzoni estratte da “Personale”, l’ultimo album di inediti della cantante romana. E proprio l’inizio della serata sarà sulle note del singolo “Il peso del coraggio”, mentre la conclusione del concerto sarà affidata a “Il cielo d’Irlanda”, uno dei brani manifesto del repertorio dell’artista. D’altra parte, saranno diverse le canzoni celebri della discografia di Fiorella Mannoia che troveranno posto nel corso della serata: da “I treni a vapore” a “Combattente” e da “Che sia benedetta” fino all’immancabile “Quello che le donne non dicono”. Oltre alle cover di brani di Fred Buscaglione, di Franco Battiato, di Ivano Fossati e di Vasco Rossi. La probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia, martedì 22 ottobre al teatro Creberg di Bergamo, sulla base dei concerti già andati in scena:

Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così (cover di Fred Buscaglione) Lunaspina Penelope Panama (cover di Ivano Fossati) Povera patria (cover di Franco Battiato) Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattente Che sia benedetta Sally (cover di Vasco Rossi) Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre (cover di Francesco De Gregori) Quello che le donne non dicono Il cielo d’Irlanda

Le prossime date del Personale Tour 2019

Dopo il concerto in programma a Bergamo, il “Personale Tour 2019” di Fiorella Mannoia proseguirà con una serie di appuntamenti nei teatri delle principali città d’Italia. Il prossimo evento è in programma per giovedì 24 ottobre al teatro Ariston di Sanremo, mentre la data conclusiva del tour sarà sabato 28 dicembre all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia di Roma. Nel mezzo si segnalano i concerti di domenica 27 ottobre al teatro Europauditorium di Bologna, di martedì 3 dicembre al teatro Augusteo di Napoli, di venerdì 6 dicembre al teatro Metropolitan di Catania e di martedì 17 dicembre al teatro Colosseo di Torino. Spettacoli per i quali i biglietti sono disponibili sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita fisici.