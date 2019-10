Coez in concerto ad Ancona: info e scaletta

“È sempre bello in tour” con Coez: domenica 20 ottobre il cantautore – rapper sarà protagonista sul palco del Palaprometeo di Ancona. Di seguito tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e la possibile scaletta.

Coez ad Ancona: tutte le info sul concerto

Quest’autunno Coez ha dato il via al tour nei palasport con tappe in tutta Italia, durante il quale presenterà al pubblico il suo nuovo album “È sempre bello”. Lo show è stato presentato in anteprima lo scorso maggio con tre date al Palazzo dello Sport di Roma, mentre il rientro dall’estate è stato segnato da un appuntamento speciale nella suggestiva location dell’Arena di Verona (lo scorso 29 settembre). Il prossimo appuntamento in calendario lo porterà sul palco del Palaprometeo di Ancona. Il live andrà in scena domenica 20 ottobre; l’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00. I Pacchetti VIP (in vendita a 120 euro, diritti di prevendita inclusi) acquistati online sul sito Ticketone.it con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati, solo il giorno del concerto, presso la biglietteria per il check-in entro e non oltre le 17:30, mentre l'ingresso è previsto per le ore 18:15. Per restare aggiornarti sugli orari ufficiali dello show consigliamo comunque di consultare i social di Vivo Concerti, organizzatori del tour, il giorno stesso dell’evento. Su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, sono ancora disponibili biglietti per i posti in 1° anello numerato a 40 euro + diritti di prevendita e in 2° anello numerato a 35 euro + d.p.. Attualmente esaurita la disponibilità per i posti parterre e in tribuna centrale numerata. Per chi arriverà ad Ancona in treno è attiva una promozione speciale con Trenitalia per l’acquisto del biglietto a un prezzo esclusivo in settore 1° anello numerato.

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour 2019, Coez sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “È sempre bello”, suo quinto disco in studio pubblicato lo scorso 29 marzo per Carosello Records. Pertanto, in scaletta dobbiamo aspettarci molti brani contenuti in quest’ultimo lavoro, come i singoli “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”. Durante il concerto non mancheranno anche i precedenti successi che hanno segnato la carriera di Coez, canzoni come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e molte altre. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita da Coez durante il concerto dello scorso 29 settembre all’Arena di Verona; ricordiamo che le canzoni che verranno presentate ad Ancona potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.