Francesco Renga in concerto a Novara: info e scaletta

Appuntamento piemontese per i fan di Francesco Renga, la cui tournée – “L’altra metà Tour 2019”, dedicata al suo ultimo disco registrato in studio – farà tappa venerdì 18 ottobre al cinema teatro nuovo di Borgomanero, in provincia di Novara. Di seguito potrete trovare tutte le informazioni relative alla serata, sui biglietti ancora in vendita, l’orario di inizio del concerto e la probabile scaletta che verrà eseguita.

Francesco Renga in concerto a Novara: le informazioni

L’inizio del concerto di Francesco Renga, venerdì 18 ottobre al cinema teatro nuovo di Borgomanero, in provincia di Novara, è in programma per le 21. Per la serata sono disponibili ancora dei biglietti, ma questi sono in vendita solo presso i punti vendita fisici autorizzati, non trovandosi sul sito di TicketOne. Il cinema teatro nuovo si trova a Borgomanero, nel Novarese, in via IV novembre. All’esterno della struttura sono presenti degli ampi parcheggi in cui sarà possibile parcheggiare la propria auto. Archiviato il concerto in programma a Borgomanero, il tour di Francesco Renga proseguirà con la data di sabato 19 ottobre al teatro Toniolo di Mestre, in provincia di Venezia, per la quale sono disponibili ancora i soli biglietti presso i punti vendita fisici e non più sul sito di TicketOne.

Francesco Renga in concerto a Novara: la scaletta

Essendo il concerto inserito all’interno della tournée dedicata a “L’altra metà”, l’ultimo album di inediti di disco di inediti di Francesco Renga, saranno proprio le canzoni parte di questo disco a occupare la parte più importante della serata. In particolare, l’inizio del concerto sarà sulle note de “L’amore del mostro”, mentre la conclusione sarà affidata a “Oltre”. Si tratterà di una scaletta molto lunga, che si comporrà di ben 33 brani, molti dei quale appartenenti al repertorio “storico” dell’artista bresciano. Nel corso del concerto, troveranno posto infatti canzoni famose e apprezzate della discografia del cantante come “A un isolato da te”, “Era una vita che ti stavo aspettando”, “Ci sarai”, “L’amore altrove”, “Tracce di lei”, “Il mio giorno più bello nel mondo”, “La tua bellezza”, “Vivendo adesso” oltre, naturalmente, ad “Angelo”: in assoluto la canzone più conosciuta e amata del repertorio del cantante, trionfatrice sul palco del Festival di Sanremo. Ci sarà inoltre spazio per un lungo medley acustico, che inizierà sulle note di “Un giorno bellissimo” per concludersi su quelle di “Senza sorridere”. La probabile scaletta del concerto di Francesco Renga, venerdì 18 ottobre al cinema teatro nuovo di Borgomanero, in provincia di Novara: