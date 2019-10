Il suo ultimo lavoro discografico ha visto la luce venerdì 4 ottobre. “My Name Is Michael Holbrook” è stato anticipato dal singolo “Ice Cream”, ed insieme al nuovo album Mika ha annunciato anche un lungo tour europeo.

L’appello su Facebook

Il cantante libanese naturalizzato britannico, ma residente in Italia, è alla ricerca di un chitarrista per due delle date che lo vedranno esibirsi in Toscana e nel capoluogo marchigiano. Il “Revelation tour” di Mika partirà da Londra il prossimo 10 novembre e proseguirà con varie tappe europee, per poi arrivare in Italia dal 24 novembre. Tra le date italiane ci sono anche le città di Livorno e Ancona. Proprio per queste due, Michael Holbrook Jr., è questo il suo vero nome, ha fatto un appello:

“Ciao a tutti gli amici di Livorno e di Ancona. Come forse sapete sto preparando uno show a Livorno e anche un altro ad Ancona. Abbiamo anche una piccola sorpresa che sto preparando, però quello che mi serve è un chitarrista di Livorno e anche un altro di Ancona". Esordisce così con il video diffuso sul suo profilo Facebook, per poi incalzare con la richiesta e rivolgendosi direttamente all’eventuale musicista o amico in ascolto: “Sto cercando urgentemente un chitarrista. Se tu sei un chitarrista, fai un filmato e mandamelo in direct su Instagram con l‘hashtag #mikaancona o con #mikalivorno, così possiamo vedere e fare una scelta tra tutte le persone che mandano il video. Se conoscete un chitarrista molto bravo o molto brava, chiamatelo adesso perché è super importante. Ancona, Livorno, per favore, trovate un chitarrista”.