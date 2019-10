Joseph Martone presenta il nuovo video: The Deal

Joseph Martone è un cantautore italo americano di stanza a Vitulazio, zona rurale del casertano a ridosso di una cava di marmo dismessa molta attiva e piena di fermento musicale. Girovago per decenni ha deciso di trasferirsi in Italia dopo essere cresciuto negli States dove ha iniziato a suonare e comporre le sue musiche dal sound neo folk. Dopo un decennio con la formazione denominata Joseph Martone and the Travelling Souls, nome che perfettamente rappresentava la sua anima viaggiante costantemente circondata da musicisti provenienti da tutto il mondo, Martone decide di incominciare a percorrere la sua vita musicale in solitaria. Così, con naturalezza, Joseph incomincia a percorrere un nuovo viaggio ma questa volta interiore: cattura suoni e ritmi dal sapore dark e folk-blues assimilati nei due ambienti e culture che lo hanno cresciuto. America e Italia sono i sui punti di riferimento, la tradizione popolare e il folk rock internazionale; così ha creato uno stile musicale unico che lo rappresenta. Le sue canzoni sono racconti di vita vissuta, spesso dolorosa, durante la sua adolescenza trascorsa negli Stati Uniti tra eccessi e lunghi viaggi con il fratello suo punto di riferimento e compagno di vita. Ritrovare se stesso è diventato quasi un’ossessione e così la composizione dei brani, quasi come immagini, dipingono la sua straordinaria vita raccontando di personaggi colorati, stravaganti e pericolosi ma che hanno contribuito alla sua storia. Le sue sono canzoni che celebrano l’amore, rappresentano il dolore, citano la famiglia e l’amicizia, prendono atto del tradimento, non contestano il tempo e danno il giusto merito alla memoria.

Oggi Joseph Martone è un’artista maturo ma soprattutto consapevole. Ha avuto il privilegio di iniziare un percorso musicale con a fianco due artisti incredibili: Taylor Kirk - leader del gruppo canadese Timber Timbre - che ne ha curato la produzione artistica cesellando un suono scuro, omogeneo e personaleil e il co-autore dei brani Ned Crowther, del gruppo anglosassone The Fernweh. “The Deal” è la prima traccia estratta dal nuovo album - il terzo della sua carriera - dal titolo Honeybirds che uscirà nel 2020 per la label FreakHouse records e che vede collaborazioni illustri. Tutto l’album, che sarà composto da otto canzoni, è stato registrato fra Napoli [al Trail music lab studio da Fabrizio Piccolo] e Montréal [allo Sky Barn Studios di Richard Reed Parry degli Arcade Fire con la regia di Pietro Amato già alla musicista di Patrick Watson e Arcade Fire, Bell Orchestre e The Luyas]. Il lavoro è stato masterizzato sempre a Montréal dal Harris Newman (Wolf Parade, Frog Eyes, A Silver Mt. Zion, Vic Chesnutt, Astral Swans, Carla Bozulich) presso il Gey Market Mastering Studio del giro Constellation Records. Il brano “The Deal” che oggi presentiamo in esclusiva con il video girato dal filmaker e visual designer Salvo Delle Femmine, vede come special guest alla voce modulata della straordinaria Ilaria Graziano (Yoko Kanno, Francesco Forni). La traccia ha la particolarità di essere emotivamente intensa e richiama (quasi fosse un omaggio al Maestro) ai paesaggi sonori disegnati da Ennio Morricone. Ci suona, oltre Joseph alla voce e chitarra baritono, Taylor Kirk alla chitarra elettrica, Ned Crowther al basso, Pietro Amato tastiere e French Horns e Jonathan Maurano (Epo) alla batteria.

Joseph Martone presenterà l’album dal vivo in un mini tour francese e prossimamente in Italia. Ecco l'itinerario d'oltralpe: 23 ottobre presso Le Temps Des Crises a Beaumont - en - Véron (nella regione della Loire); il 24 ottobre presso L’Ouvre Boîte a Beauvais (nella regione Hauts-de-France) e successivamente il 16 novembre al Gibus Live a Parigi.