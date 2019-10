Tutti i Chilometri di Jack James: il video

Il singolo Chilometri è la mia prima collaborazione con la cantante Manuella, nata un po’ per caso, e nasconde, tra le metriche hip-hop e il ritmo incalzante, il reale significato che il testo vuole comunicare: la condizione in cui si trovano le nuove generazioni, che vivono affaticandosi per raggiungere i propri traguardi il più velocemente possibile, ma che spesso non riescono a vedere la felicità che già li circonda. Chilometri racconta anche di come sia possibile trasformare le sconfitte in insegnamenti per continuare a inseguire i propri sogni senza lasciarsi abbattere dai primi ostacoli e, nonostante nel testo io faccia riferimenti molto personali, credo che persone anche diverse potrebbero rivedersi e riconoscersi in questa canzone. Questo percorso coincide con quello che per me è “il viaggio della vita”, l’insieme dei sogni e le speranze e i momenti più semplici e quotidiani delle proprie giornate che diventano il tema principale di questa canzone. Proprio come si scontrano sogno e realtà,nel brano i si incontrano le aspettative di uno Jacopo bambino e della persona che invece sono oggi e di conseguenza anche di Jack James, il mio alter-ego artistico; questo incontro porta a un dialogo, a uno scontro e alla realizzazione che la persona che sono diventato oggi sia il risultato di tutte le esperienze e le influenze avute nella vita, come dico nel brano appena nasciamo il nostro sole inizia già a tramontare, il nostro percorso è iniziato e dobbiamo sfruttarlo nel modo migliore possibile. Non è sempre stato facile accettarlo, mi sono sempre sentito un po’ la pecora nera della famiglia, con questa mia voglia di fare musica e di vivere di essa, senza compromessi o piani B.



Al giorno d’oggi sono molto fiero di questo progetto perché finalmente mi sembra di portare al pubblico il mio vero io, in tutte le sue sfaccettature. Per quanto riguarda il sound Chilometri, al contrario dei miei vecchi brani, ritorna un p0' allo stile che più preferisco, ovvero unire insieme e prendere ispirazione da più generi musicali diversi e complementari. Il brano ha sonorità prettamente Pop, che lasciano spazio a sound Rock & Roll nel ritornello, dove la chitarra elettrica fa da sovrana accompagnata dalla voce di Manuella per ritornare poi alle mie strofe che a livello di metrica sono molto ispirate all’Hip Hop. La scelta di unire tutti questi generi non è casuale,il brano infatti fa parte di un progetto artistico che culminerà con la pubblicazione di un album all’inizio del prossimo anno, di cui Chilometri ne è il punto di partenza ma anche il riassunto. Nell’album infatti verranno sperimentati e approfondito i vari sound presenti in Chilometri declinandoli di singolo in singolo; alcuni brani saranno più pop, altri prettamente rock’n roll e altri ancora soul e hip-hop. Ho scelto di partire con questo singolo perché mi ci identifico, sto correndo senza paura di sperimentare, di mettermi in gioco o di cadere perché in ogni caso sono pronto a rialzarmi.